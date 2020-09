Aflata in insolventa si judecata pentru frauda cu bani europeni, Tel Drum primeste un nou contract de 22 de milioane de lei de la CJ Teleorman

Care este situatia Tel Drum

Este vorba despre modernizarea drumului judetean 612, Radoiesti (DJ 601C) - Saceni (DJ612A), km 64+371 - km 76+172 (L= 11,801 km), rezultatul licitatiei fiind transmis in SEAP in 11 septembrie.Lucrarile efective se refera la acordarea de servicii de proiectare tehnica, executie lucrari (C+M) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul "Modernizare DJ 612, Radoiesti (DJ 601C) - Saceni (DJ612A), km 64+371 - km 76+172 (L= 11,801 km)", conform sursei citate.Criteriul de atribuire a fost raportul calitate - pret, iar sursa de finantare este Programul National de Dezvoltare Locala 2017, alaturi de bugetul judetului Teleorman. Valoarea totala a contractului este de 22.939.395.91 de lei.Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni.Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta, in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD, Liviu Dragnea Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.