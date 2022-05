Tema intalnirii Basescu-Merkel: Summit-ul si evolutiile din Balcani

Presedintele Basescu s-a intalnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu Angela Merkel, cancelarul federal al Germaniei, printre temele abordate figurand summitul NATO de la Bucuresti si evolutiile din Balcanii de Vest, se arata intr-un comunicat al Presedintiei, remis Ziare.com.

"Discutiile cu seful guvernului german au vizat aspecte ale cooperarii bilaterale in plan politic si economic, precum si teme ale agendei europene si internationale. seful statului si cancelarul german au insistat asupra principalelor teme ale agendei Summit-ului NATO, reafirmand pozitiile oficiale ale celor doua tari cu privire la temele respective, odata cu dorinta ca aceasta importanta reuniune sa constituie un succes", se arata in comunicat.

Evolutiile politice in regiunea Balcanilor de Vest au ocupat un loc important in cadrul convorbirilor, mai precizeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, cei doi oficiali au discutat despre perspectivele de stabilitate in regiune, seful statului subliniind necesitatea afirmarii unui sprijin euroatlantic important pentru fortele proeuropene din Serbia.

De asemenea, Merkel si Basescu au discutat si despre modalitatile de dezvoltare a cooperarii economice dintre cele doua state, dat fiind ca Germania este in acest moment cel mai important partener comercial al Romaniei.

Presedintele Basescu a mai avut miercuri intalniri bilaterale cu presedintele SUA, George W. Bush, si cu presedintele Afganistanului, Hamid Karzai.

