Ciolos il contrazice pe Orban in privinta agentiei care ar urma sa construiasca spitale: "Nu e scoasa de nimeni din joben azi ca sa o negociem cu cineva"

"Termenul de infiintare a acelei agentii este de 31 decembrie 2022, noi trebuie sa contractam 70% din sumele alocate pana pe 31 decembrie 2022, conform Regulamentului european. Noi, daca folosim timpul acesta pentru a infiinta Agentia, cand se va infiinta Agentia, nici nu va avea timp sa deruleze procedurile de licitatie", a explicat liderul PNL Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca decizia a fost stabilita in Biroul National al USR PLUS si ca o va sustine pe ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila."Am stabilit fara echivoc, astazi, in Biroul National USR PLUS, ca sprijinim in Coalitie demersurile ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, de infiintare a agentiei care va construi spitale in Romania.Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate nu e scoasa de nimeni din joben azi ca sa o negociem cu cineva, este un punct clar agreat in programul de guvernare cu care Guvernul Citu a fost votat de Parlament si pe care Guvernul Citu trebuie sa-l puna in practica acum", a transmis Dacian Ciolos Dacian Ciolos sustine ca este nevoie de o astfel de agentie."Am analizat inca de cand USR PLUS era in opozitie de ce nu reuseste statul roman, de multi ani, sa construiasca spitale, desi bani au existat si nu au fost cheltuiti. Concluzia este ca Ministerul Sanatatii nu avut niciodata capacitatea de a face proiecte mari de infrastructura de sanatate, nu a avut capacitate de coordonare a proiectelor aflate sub autoritatile locale (primarii sau consilii judetene) si atunci spitalele au fost mereu amanate, iar banii necheltuiti au fost returnati la buget sau pierduti. Acest lucru este inacceptabil in conditiile in care avem si vom avea bani foarte multi si prin PNRR pentru acest tip de investitii. Avem nevoie sa angajam profesionisti care pot sa lucreze la aceste proiecte, avem nevoie de o agentie care sa nu fie politizata si birocratizata, ci sa raspunda doar la necesitatea de a proiecta si a ridica spitalele asteptate de 30 de ani de romani.Aceasta agentie nu inseamna un plus de birocratie, ci va aduce eficienta si predictibilitate. E nevoie de profesionisti care sa aiba un mandat lung, pentru a putea duce planurile la bun sfarsit.Ioana Mihaila are toata sustinerea USR PLUS, va veni si in sedinta Coalitiei sa raspunda la orice nelamuriri - asa cum a facut si public - si vrem sa stim astazi ca si premierul Citu sustine ceea ce si-a asumat deja prin programul de guvernare", a mai spus Ciolos.