Teoria Roxanei Wring despre dosarul in care este acuzata ca a colaborat cu Securitatea: ''Era un act din fisa postului"

Anul trecut, Roxana Wring a demisionat din USR, in prezent neavand niciun rol politic sau administrativ. Cererea CNSAS a fost inregistrata pe 21 noiembrie 2019 la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti, dupa ce CNSAS a luat decizia de a sesiza instanta in acest caz pe 9 octombrie 2019.Dupa ce Curtea de Apel a admis cererea CNSAS, Roxana Wring a precizat pe reteaua de socializare Facebook ca va ataca decizia Curtii de Apel, precizand ca "nu consider ca am colaborat cu Securitatea ca politie politica. Imediat dupa facultate, am lucrat la ONT si am semnat hartii - in fata superiorilor ierarhici - despre care consideram la vremea respectiva ca fac parte din fisa postului. Nu am facut rau nimanui, nu am pactizat cu sistemul, nu am fost o unealta a lui. De altfel, sistemul este cel care m-a hartuit si pe mine si pe familia mea ani buni inainte si dupa angajarea la ONT. Am un dosar de urmarire cu mult mai voluminos decat cel de colaborare".Intr-o declaratie pentru Ziare.com, Roxana Wring a precizat ca in ceea ce o priveste "spatiul public este gonflat dincolo de orice si ca, practic, cei care au avut un rol activ in sistemul opresiv sunt lasati in pace, in vreme ce, pentru mine care am semnat o simpla hartie fara urmari practice sunt iata un caz".Intrebata cum anume s-a desfasurat semnarea acelei hartii, Wring a recizat ca a fost chemata de sefa ei, pe atunci lucra la ONT, si ca i s-a pus o hartie in fata pentru a o semna."Dar actul respectiv practic facea parte din fisa postului, pentru ca noi lucram cu grupuri de turisti straini, deci acel act nu a fost semnat la Securitate, nu a avut urmari".Roxana Wring a parasit Romania in anul 1980, cererea de plecare din tara fiind depusa in 1979. Dupa facultate a lucrat la ONT. Practica vremii era ca absolventii de facultate isi alegeau un loc de munca de pe o lista de posibilitati, marea batalie fiind atunci sa iti gasesti de lucru in oras.La ONT, Wring spune ca a ajuns dupa ce a primit o negatie pentru un loc de munca ales initial, iar pentru ca studiaze limba engleza si germana, s-a angajat la ONT unde lucra ca ghid pentru grupuri de turisti straini.Fostul consilier general si presedinte al USR Bucuresti a mai povestit ca in toate locurile unde ghizii se cazau impreuna cu grupurile de turisti straini, iarna la sky, iar vara la mare, "asta daca aveai pile, dar toate acele hoteluri aveau cate un securist rezident care era cu ochii pe aceste grupuri de turisti, si pe noi, ghizii, bineinteles. Am aflat lucrururile astea ulterior, cercetandu-mi dosarul, desi atunci stiam cu totii ca suntem supravegheati. Acest sentiment al supravegherii cred ca il avea orice cetatean al Romaniei comuniste"."Cand mi-am depus actele pentru plecare, casatorindu-ma cu un cetatean strain, am fost chemata si mi s-a spus ca ar fi bine, daca, plecata fiind, voi informa organele despre orice, ceea ce am refuzat. Cand mi-am citit dosarul, care e plin detalii domestice, stupide, de telefoane ascultate, inclusiv sotului meu ii erau ascultate telefoanele, am inteles dimensiunea acestui sistem care consuma atata energie umana pentru ca noi, subiectii, sa fim supravegheati, urmariti.Imaginati-va ca, doar in ceea ce ma priveste, 11 ofiteri dadeau note informative despre mine, iar gestul meu de a parasi tara era considerat drept o tradare. Atunci au si inceput presiunile, cand mi-am depus actele, in 79, mi-au fost interzis sa mai fiu ghid la grupurile de straini. M-am simtit supravegheata, fapt care, iata, mi-a fost confirmat de ceea ce am gasit in dosar", a mai declarat Wring.Roxana Wring a mai precizat ca, desi nu s-a aflat la Bucuresti cand s-a judecat cererea CNSAS, a inteles de la avocata domniei sale ca proba cu martori, sora ei, casatorita cu un cetatean francez, locuind in Elvetia, a fost respinsa, ceea ce "a umplut-o de indignare pe avocata mea. Mai mult, am mai inteles ca prestatia celui care a sustinut in instanta cererea CNSAS a fost extrem de vehementa, ceea ce ma umple de amaraciune. Cred ca legea este foarte proasta, exista un discurs dublu in societatea romaneasca, iar pentru noi cei care am trait acele vremuri este cu atat mai traumatizant pentru ca totul este deformat si incorect pus in discutie, iar dupa 1989 lucrurile nu au fost si nu sunt duse pana la capat".Inainte sa plece din Romania, in anul 1980, la 25 de ani, Roxana Wring a lucrat pentru o scurta perioada la Oficiul National de Turism, cand s-ar fi ales cu un dosar de urmarire, dar si cu un dosar de colaborator al Securitatii, potrivit CNSAS.Roxana Wring a declarat ca nu a fost informata, nu a fost invitata sa dea vreo explicatie si ca nu isi da seama care este motivatia acestei decizii CNSAS. Totusi, a anuntat ca demisioneaza din USR.Tot pe 9 octombrie, USR a anuntat ca Roxana Wring nu mai este membru USR, spunand ca are criterii clare la admiterea membrilor si nu accepta fosti colaboratori ai Securitatii.