Termenul de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Legislativ, prelungit din nou

Motivul prelungirii este ca pana in prezent nu a fost depusa nicio candidatura.De asemenea, potrivit deciziei conducerii Parlamentului, tot pentru aceasta data a fost prelungit termenul pentru depunerea candidaturilor pentru functia de presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ.Daca pana marti, la ora 12,00, vor fi depuse candidaturi pentru aceste functii, plenul Parlamentului se va reuni in sedinta comuna tot marti, de la ora 16,00, cu prezenta fizica a deputatilor si senatorilor, pentru a face numirile.Lunea trecuta, Birourile permanente prelungisera pentru o saptamana acest termen tot pe motiv ca nu au fost depuse candidaturi pentru aceste functii ramase vacante in urma demisiilor lui Serban Iliescu (din functia de presedinte al Consiliului Legislativ) si a lui Sorin Gheorghe Popescu (presedinte al Sectiei de evidenta oficiala a legislatiei si documentare din cadrul Consiliului Legislativ).