Tomac, la Congresul PMP: Suntem convinsi ca am reusit sa depasim acel 5% nenorocit. Solidaritatea partidelor a facut ca partidul nostru sa nu-si duca la bun sfarsit cauza

USR, acuzat de "dublu discurs"

"Regret ca la ultimul exercitiu electoral, desi cu totii suntem convinsi ca am reusit sa depasim acel 5% nenorocit, din pacate solidaritatea partidelor celelalte a facut ca partidul nostru sa nu-si poata duce cauza pana la bun sfarsit. Trebuie sa o spun inca o data, cele 1.099 de contestatii depuse de PMP la Biroul Electoral Central, desi au intrunit sustinerea tuturor magistratilor prezenti in acest organism electoral, celelalte partide insa nu au dorit acest lucru si sigur, s-a validat rezultatul pe care-l cunoastem cu totii, nedrept, incorect.Dar, pentru ca suntem un partid de luptatori, nu am dorit sa dramatizam aceasta nesansa care ne-a lovit si avem obligatia si politica si morala sa facem tot ce ne sta in putinta pentru a duce mai departe mesajul care ne defineste pe noi, ca partid", a afirmat Eugen Tomac in discursul tinut duminica, in cadrul Congresului PMP care are loc la Sinaia Acesta a criticat dur Uniunea Salvati Romania pentru "dublu discurs" si Partidul National Liberal pentru modul in care actioneaza dupa ce a ajuns la guvernare."Unde sunt vocile strigatoare de la USR care militau pentru transparenta si justitie? Ca au majoritate, astazi, in Parlament! Cine-i opreste sa adopte aceasta lege (legea privind transparenta totala privind cheltuirea fondurilor publice- n.r.). Unde sunt cei de la PNL si USR care au promis ca, odata ce ajung la guvernare, vom avea alegerea primarului in doua tururi?Este pe ordinea de zi si astazi acest proiect, are nevoie decat de un singur vor pentru ca romanii sa revina la alegerea primarului in doua tururi. S-a saturat societatea de ipocrizie. Veti vedea ca nu vor vota doua tururi, sunt absolut convins de acest lucru, pentru ca nu-i mai intereseaza. Reducerea numarului de parlamentari la 300 a fost adoptata de Senat . Au majoritate. Cine-i opreste astazi sa dea un singur vot pentru a respecta ceea ce milioane de romani au decis intr-un referendum national? (...) Pentru ei referendumul e o chestiune facultativa, neimportanta si au demonstrat-o de nenumarate ori", a mai afirmat Tomac.la alegerile parlamentare de anul trecut nereusind sa intrunesca pragul electoral de 5%. La Camera Deputatilor PMP a obtinut 4,82% din voturi, iar la Senat 4,93%.Imediat dupa alegeri, liderul formatiunii Eugen Tomac a demisionat din functie, anuntand ca-si asuma rezultatul.PMP continua insa sa activeze in administratia locala, avand, dupa alegerile locale de anul trecut, peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri judeteni si consilieri generali ai Capitalei si 49 de primari.