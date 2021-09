Topul celor mai vocali miniștri în luna august: Florin Cîțu, pe prima poziție. Cea mai spectaculoasă "cădere"

Datele rezultă din Barometrul vizibilităţii miniştrilor, o analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online.Premierul Florin Cîţu se menţine pe primul loc în topul vizibilităţii în luna august, cu 56.567 de referiri, mai multe decât în luna iulie, şi la mare distanţă de colegii săi de Cabinet, vârfurile fiind înregistrate în zilele marcate de scandalul încarcerării sale în SUA după ce a fost prins conducând sub influenţa băuturilor alcoolice, de discuţiile din spaţiul public referitoare la studiile sale în SUA, dar şi de numirea lui Dan Vîlceanu la Finanţe.Pe locul al doilea în topul vizibilităţii în luna august este ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu, care urcă de pe poziţia a şasea în iulie pe poziţia a doua, cu 10.730 de referiri în presă, aproape dublu faţă de luna precedentă, vizibilitatea fiindu-i generată de declaraţiile făcute în conferinţe de presă cu privire la regulile sanitare la începerea şcolii, modul în care se vor desfăşura cursurile în noul an şcolar şi faptul că şcolile vor rămâne deschise până la pragul de infectare de 6 la mie, stocurile de măşti, testarea pentru COVID-19 a profesorilor, dar şi despre modificarea cadrului legislativ pentru ca elevii cu performanţe deosebite, indiferent de domeniu, să poată fi recompensaţi de Ministerul Educaţiei.Fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă, pe locul 8 în iulie, urcă acum pe locul 3 cu 8.022 de referiri în mass-media, cele mai multe pe 20, 24 şi 31 august, zile în care a anunţat mai multe măsuri pentru începerea anului şcolar şi a făcut estimări referitoare la evoluţia pandemiei. Ea a estimat că vârful pandemiei ar putea să fie în România la finalul lunii septembrie, menţionând că în cel mai rău scenariu posibil ţara noastră ar putea ajunge la 4.000 de pacienţi spitalizaţi în perioadele de vârf pandemic.Pe poziţia a patra se află noul ministru de Finanţe Dan Vîlceanu, care are 7.795 de referiri în presă, deşi a fost numit abia în a doua jumătate a lunii august. În cazul său, vârfurile de vizibilitate au fost în 18, 19 şi 24 august, zile în care a fost numit în funcţie, s-a instalat la Finanţe şi a făcut prima sa conferinţă de presă, în urma căreia a fost acuzat că nu ştie valoarea salariului minim pe economie. Dan Barna, coboară de pe poziţia 2 în iulie pe poziţia 5 în august, cu 5.559 de menţiuni în presa scrisă şi online, vârfurile fiind în zilele în care a făcut mai multe declaraţii pe tema alegerilor din USR PLUS şi a activităţii guvernamentale. Vizibilitatea i-a fost adusă şi de afirmaţiile făcute la şedinţa Comitetului Politic al USR PLUS ”Nu sunt mulţumit de progresul guvern ării”, ”Nu vrem să ieşim de la guvernare, dar nu vom rămâne în orice condiţii”, ”Nu vom fi furnicuţele guvernării, care muncesc, planifică, bugetează şi când e vorba de decizie politică pedalăm în gol”, a spus Barna, în 28 august, adăugând: ”Nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem!” Ministrul Muncii, Raluca Turcan , urcă de pe locul 10 în iulie pe locul 6 în august, zilele de vârf fiind 25, 26 şi 31 august, când a adresat o scrisoare şefului său de partid , preşedintele Camere Deputaţilor Ludovic Orban , pentru a-i cere să urgenteze adoptarea legii consumatorului vulnerabil, dr a făcut şi declaraţii pe tema recalculării pensiilor, pe tema creşterilor de preţuri şi a creşterii salariului minim. Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor , în Top 5 în luna iulie, este pe locul 7 în august, cu 4.558 de menţiuni în presă, cele mai multe ca urmare a consideraţiilor pe tema stadiului lucrărilor la podul de la Brăila, dar şi a disputei cu premierul pe tema banilor pe care urma să-i primească ministerul la rectificare. Ministrul de Interne, Lucian Bode, coboară de pe locul 4 pe locul 8, cu 4.223 de menţiuni, datorate în principal declaraţiilor pe tema ceritificatelor false de vaccinare, dar şi pe cea a repatrierilor din Afganistan.Discuţiile referitoare la preţul energiei şi la legea consumatorului vulnerabil şi anunţul privind începerea controalelor la furnizori au făcut ca ministrul Energiei Virgil Popescu să urce de pe locul 16 în iulie pe locul 9.Fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion coboară o poziţie, pe locul 10, el având o mai mare vizibilitate în media odată cu replica dată preşedintelui Klaus Iohannis , care l-a criticat că nu a găsit calea potrivită pentru desfiinţarea SIIJ.”Criticile cred că ar trebui îndreptate înspre UDMR , nu înspre Ministerul Justiţiei”, a afirmat Stelian Ion. Mai multe menţiuni a avut ministrul ca urmare a declaraţiilor privind rectificarea bugetară, dar şi a celor făcute la 3 ani de la violenţele din 10 august, din Piaţa Victoriei. Eduard Novak , ministrul Tineretului şi Sportului, a urcat o poziţie în topul vizibilităţii ca urmare a participării la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, unde a obţinut medalia de argint la ciclism.Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui , urcă de pe locul 14 în topul vizibilităţii în iulie pe locul 12 în august, după ce a demis administratorii de la trei companii de stat - Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir şi Uzina Automecanica Moreni - cu salarii lunare între 10.000 şi 16.000 de lei şi a avut o dispută cu ministrul Finanţelor Dan Vîlceanu, care a spus că măsura „zero taxe pe salariul minim” ar crea „o gravă problemă bugetar㔄Când e vorba să dăm 50 de miliarde de lei la programe care au mers întotdeauna către baroni locali nu mai e o problemă de buget”, a afirmat Năsui, făcând referire la Programul Anghel Saligny.Ministrul de Externe Bogdan Aurescu urcă de pe locul 19 în luna precedentă, pe locul 13, cu 2.589 de referiri în media, în contextul operaţţiunilor de evacuare a românilor din Afganistan, dar şi a colaboratorilor afgani.Ministrul Mediului Tanczos Barna , se situează în august pe poziţia 14, cu 2.307 referiri în media, după ce în iulie a fost pe locul al treilea ca vizibilitate.Pe următoarele poziţii cu sub 2.000 de referiri, sunt, în ordine, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea , ministrul Agriculturii Adrian Oros , vicepremierul Kelemen Hunor , ministrul Apărării Nicolae Ciucă, ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu , fostul ministru al Cercetării Ciprian Teleman.