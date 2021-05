Topul averilor primarilor din Bucuresti. Negoita are 25 de terenuri, iar Piedone declara masini de epoca scumpe

Robert Negoita - Sector 3

Noile numiri in functie au venit si cu obligativitatea de a completa declaratii de avere actuale, iar anumiti primari nu o duc rau deloc. Cei mai bogati sunt Robert Negoita, Clotilde Armand si Cristian Popescu Piedone, iar la polul opus sunt Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu Robert Negoita noteaza 25 de terenuri, toate obtinute prin cumparare, in Popesti Leordeni, Afumati, Voluntari, Bucuresti si Constanta . Toate sunt obtinute in intervalul 2005 - 2008 si insumeaza aproximativ 10 hectare.Mai detine trei case in Voluntari, o casa in Constanta, locuri de parcare in Popesti Leordeni si in Voluntari si un spatiu de productie in Afumati.Declara un cont in banca in care detine aproximativ 7.500 de euro.Are actiuni in valoare de 215.000 de lei la SC Magic Water Park SRL si in valoare de 51.789.410 lei la SC Domus Stil Real Estate Solution SRL.Are, de asemenea, multe datorii. Atat la banca, cat si la numeroase primarii si la ANAF.Veniturile sale anuale au fost de 164.268 de lei ca primar, 758.293 de lei din executari silite si 10.970 de lei de la Comitetul European al Regiunilor pentru diurna, transport si cazare.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in noiembrie 2020, Clotilde Armand detine, alaturi de sotul ei, 13 terenuri. Acestea sunt in Bucuresti, Dolj, Arges, Tulcea si Republica Moldova si insumeaza circa 79 de hectare.Cei doi mai detin doua apartamente si doua case in Bucuresti, dobandite in intervalul 2000 - 2019, prin cumparare. Casele au 242, respectiv 300 de metri patrati, iar apartamentele 51, respectiv 106 metri patrati.Au doua masini, un Nissan Pathfinder, fabricat in 2005, si un BMW 520d, fabricat in 2010.Clotilde declara tablouri in valoare de 15.000 de euro si bijuterii in valoare de 3.000 de euro.Mai noteaza nu mai putin de 25 de conturi bancare, fie curente, fie depozite bancare sau fonduri private de pensii, in lei, euro sau dolari.Veniturile sale anuale, pentru anul fiscal 2019, au fost de 6.205 de lei, ca consilier local la Primaria Sectorului 1, la care se adauga 68.428 de euro ca deputat in Parlamentul European si 429.733 de lei din venituri independente obtinute prin PFA Clotilde Marie Brigitte Armand, unde este manager. Veniturile anuale ale sotului ei au fost de 111.183 de lei, ca cercetator stiintific la Institutul de Matematica Simion Stoilow din Bucuresti, 4.072 de lei ca profesor la Universitatea Bucuresti, la care se adauga 46.891 de euro in total, din inchirierea proprietatilor detinute in Bucuresti si aproape 21.000 de lei din arenda unui teren agricol din Dolj. Piedone declara 4 terenuri intravilane in Bragadiru, Ilfov, obtinute in intervalul 2008-2009 prin cumparare, care insumeaza 1.933 de metri patrati.Mai noteaza o casa in Bucuresti, dobandita in 2003 prin mostenire, de 73 de metri patrati.Are trei masini de epoca, un Mercedes fabricat in 1996, un Oldmobil fabricat in 1959 si trei masini Cadillac, fabricate in 1969, 1973 si 1974.Declara doua conturi in banca, in care are 691 de dolari si 50.760 de euro.A avut venituri anuale de 99.430 de lei, ca director la SC BRAI - CATA SRL.Daniel Baluta declara un teren intravilan in Sectorul 4, de 294 de metri patrati, si unul intravilan in Campina, de 572 de metri patrati. Primul este obtinut prin donatie, iar al doilea prin mostenire.Mai detine un apartament in Bucuresti, cumparat in 2011, de 68 de metri patrati, dar si o casa tot in Capitala, obtinuta prin donatie in 2013, de 217 metri patrati.Conduce un Volkswagen Tiguan, obtinut prin cumparare.Are bijuterii, ceasuri si tablouri in valoare de 10-15.000 de euro, fiind o mostenire de familie.Sotia lui are circa 20.000 de dolari in banca si 20.000 de euro cash.El si sotia lui au actiuni in valoare de 4.000 de lei la S.C. BD Medical 2002 SRL.Noteaza si un imprumut acordat in nume personal, catre Andrei Sergiu Baluta, in valoare de 50.000 de lei.Are o datorie la banca, in valoare de aproximativ 80.000, fara sa specifice valuta.Veniturile sale anuale au fost de 131.412 de lei ca primar si 125.044 de lei ca asociat la S.C. BD Medical 2002 SRL.Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in anul 2020, pentru anul fiscal 2019, Radu Mihaiu detine un teren intravilan in Bucuresti, cumparat in 2018, cu o suprafata de 256 de metri patrati.Mai noteaza doua apartamente in Bucuresti, primul cumparat in 2009, cu o suprafata de 75 de metri patrati, iar al doilea cumparat in 2018, cu o suprafata de 120 de metri patrati.Primarul conduce o Mazda fabricata in 2008.Are 8 conturi in banca, in care declara 1.000 de euro si aproximativ 142.000 de lei.A acordat trei imprumuturi in nume personal catre E-dea Works SRL, in valoare de 333.000 de lei.Noteaza, de asemenea, numeroase datorii. Doua imprumuturi in banca, in valoare de 38.700 de euro si 517.000 lei, la care se adauga 11 imprumuturi de la persoane fizice, care insumeaza 120.000 de lei.Veniturile sale anuale au fost de 28.000 de lei, ca programator la E-dea Works, la care se adauga 12.000 de lei, din inchirierea unui apartament.Veniturile anuale ale sotiei lui au fost de 72.000 de lei, ca manager de proiect la United Media Services, plus 12.000 de lei din inchirierea unui apartament.Ciprian Ciucu declara, in declaratia de avere completata in 2020, un teren agricol in comuna Dambovicioara, cumparat in 2011 , de 5.047 de metri patrati, si unul intravilan in Clinceni, judetul Ilfov, obtinut prin mostenire in 2018, de 500 de metri patrati.Mai declara doua apartamente in Bucuresti, primul cumparat in 2004, de 33 de metri patrati, iar al doilea cumparat in 2010, de 60 de metri patrati.Are mai multe conturi bancare in care declara aproximativ 41.576 de lei si 43.362 de euro.Are opt datorii la persoane fizice, care insumeaza 194.000 de lei.Veniturile sale in anul fiscal 2019 au fost de 5.922 de lei de la Asociatia Centrul Roman de Politici Europene, 63.875 de lei de la Civitta Strategy&Consulting SA Bucuresti, 5.992 de lei de la Asociatia "Tine de Noi", 12.410 euro de la o asociatie germana, 49.000 de euro de la CPM International OU, 12.960 de lei din inchirierea unei garsoniere si 7.602 lei de la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.