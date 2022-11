Tot mai multi muncitori romani mor in accidente de munca in Italia

Numarul romanilor care mor in Italia, in urma unor accidente de munca sau pur si simplu a unor accidente vasculare sau infarct, creste de la luna la luna, ultima estimare pentru noiembrie fiind de 29 de cazuri, a declarat, miercuri, consului general la Milano, Tiberiu Dinu. Celor 29 de persoane li se adauga alte 51 din luna octombrie.

Aceste persoane nu mai ajung, de multe ori, pe teritoriul Romaniei. Rudele lor sunt prea sarace sa le poata aduce corpul in tara, asa ca familiile trebuie sa isi dea un acord scris ca aproba incinerarea. Multe primarii italiene fac aceasta gratis.

"Urna cu cenusa este pastrata la cimitir, dar nu vine nimeni sa o recupereze, din moment ce n-au avut bani sa vina sa se ocupe de cel decedat", spune consulul.

"Ba mai mult, au existat primari care au dat banii pentru inmormantare, pentru transportul in tara al celor decedati", a adaugat diplomatul.

Comunitatea roma din Italia i-a cerut premierului Calin Popescu Tariceanu, in timpul vizitei efectuate la inceputul acestei luni in Peninsula, constituirea unui fond pentru plata costurilor repatrierii muncitorilor decedati in urma accidentelor de munca.

Ministerul Muncii a elaborat un act normativ, completare la legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, referitoare la repatrierea romanilor care mor in strainatate in urma unor asemenea incidente.

Potrivit noilor prevederi, cheltuielile de transport necesare pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator roman, sunt suportate din sumele cu aceasta destinatie din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Completarea la legea 346/2002 va fi valabila doar pentru persoanele care muncesc cu contract legal in strainatate si platesc contributii sociale.

Pentru repatrierea celor care muncesc ilegal, cheltuielile se suporta de catre familie sau de catre angajator, daca acesta doreste.

Potrivit Institutului National pentru Protectie impotriva Accidentelor de Munca si Bolilor Profesionale (INAIL) din Italia, in 2006 au avut loc 927.856 de accidente de munca, din care 1.280 mortale.

Numarul accidentelor de munca in care au fost implicati lucratori straini a fost de 116.150 (12,5% din total), din care 141 soldate cu decese (10,8% din total).

In privinta accidentelor soldate cu decesul lucratorilor straini, pe primul loc in 2006 se afla Romania, cu o incidenta de 0,24%, respectiv 30 de cazuri, urmata de Senegal (0,22%).

