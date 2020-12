Toti oamenii PNL-ului. PNL Constanta (P)

Pe primul loc la Camera Deputatilor se afla Bogdan Hutuca, actual deputat si presedintele filialei judetene a PNL Constanta. A condus echipa care a realizat ceea ce parea imposibil: inlaturarea PSD de la Primaria Constanta si Consiliul Judetean.Dupa ce, in primii patru ani, s-a ocupat de chestiuni care tin de mediul de afaceri, de finante, in care este expert, in urmatorii patru ani prioritatea sa va fi dezvoltarea judetului Constanta. Va fi liantul dintre guvern si administratia locala. Presedintele Klaus Iohannis a reusi sa atraga 80 de miliarde de euro pentru urmatorii ani, iar o buna parte din acestia vor veni in judetul Constanta. La acestia se adauga 8 miliarde de dolari veniti din parte Statelor Unite ale Americii, partener strategic al Romaniei. Vor fi investitii in sanatate, in infrastructura rutiera, in energie, in agricultura, in termoficare, in turism, de fapt, in toate aspectele importante pentru viata noastra."Tot cu fonduri europene, vom face un nou spital si o sectie de Pediatrie noua la nivelul judetului Constanta. Impreuna cu Guvernul vrem sa investim in infrastructura portuara, respectiv molul 3. Aceasta este o investitie foarte importanta pentru economia judetului. O alta prioritate este sistemul de irigatii din judetul Constanta, care a suferit enorm in ultimii ani de pe urma secetei pedologice", sunt doar cateva din lucrurile de facut pe lista lui Bogdan Hutuca.Septimiu Bourceanu, prim vicepresedintele PNL Constanta si directorul senatoriului din Techirghiol, este pe primul loc pe lista pentru Senat la alegerile parlamentare din decembrie. Are un proiect de suflet - analize medicale gratuite pentru toti romanii. "Imi doresc sa se reiau acel program pe care ministrul Eugen Nicolaescu l-a implementat in anii 2005 - 2006: analize pentru toti romanii. "Ministerul poate sa creeze, cu ajutorul lor, programe nationale de sanatate, poate sa sprijine mai mult programele de sanatate actuale. Astfel, din zona interventiei permanente, trecem in zona preventiva, in care avem o baza statistica reala, adusa la zi. Cel mai important este ca vom sti care este perspectiva. Avand aceste date, stim unde sa directionam fondurile, dar si cat si cum sa directionam, ceea ce este foarte important. Asa va scadea presiunea pe sistemul sanitar", explica Bourceanu.In acelasi timp, trebuie sa ne fie clar de ce resurse umane avem nevoie in urmatoarea perioada. Ma refer la 10, 20 de ani, pentru ca un medic nu se formeaza peste noapte. Statul roman trebuie sa stie astazi ce are de facut peste 10, peste 20 de ani. "Masurile pe care le luam noi acum, de reglementare a sistemului sanitar, au efect atunci. Daca privim asa, lucrurile vor evolua foarte bine, pentru ca avem grija de resursa umana, o pregatim, o consolidam.", adauga Septimiu Bourceanu.Mircea Banias, locul al doilea pe lista pentru Camera Deputatilor, este un fin cunoscator al realitatilor economice, in special al Portului Constanta, pe care l-a si condus, la un moment dat. Proiectul sau de suflet este reinfiintarea unei flote maritime. "Sunt constient ca nu putem avea o flota de 300 de vapoare. Sa nu uitam, insa, ca sub regele Carol I, la sfarsitul anilor 1800, s-a infiintat prima companie de navigatie, Serviciul Maritim Roman. Romania are nevoie de o flota din mai multe puncte de vedere", declara acesta.Marian Crusoveanu, aflat pe a treia pozitie, a demonstrat ca are proiecte valoroase, in calitate de consilier judetean, si vrea sa dezvolte infrastructura rutiera, de care ne lovim cu totii. Vrea sa construiasca trei drumuri noi in judet. "Este vorba despre un drum care sa lege municipiul Constanta de sudul litoralului si de o centura a Mangaliei, dar si de o centura a municipiului Medgidia. Sunt proiecte care se pot realiza in urmatorii patru ani.", afirma liberalul.Pe lista PNL se afla si doi directori ai unor institutii importante din judetul Constanta - Bogdan Bola si Sorin Mihai.Bogdan Bola s-a remarcat si prin eficienta de care a dat dovada in functia de director al Administratiei Bazinale a Apelor Dobrogea Litoral. In aceasta vara, ABADL a efectuat 929 de controale si au fost impuse 2.123 masuri pentru remedierea neconformitatilor constatate, iar pentru neaducerea la indeplinire a masurilor impuse au fost aplicate 117 sanctiuni contraventionale in cuantum de in valoare totala de 2.047.500 lei. Nu este insa de ajuns. Vrea sa ajunga in Parlament pentru a rezolv problemele pe care le-a intalnit in acest timp, pentru a crea o lege a plajelor, pentru a intabula Marea Neagra, un proiect inedit, care va ajuta la dezvoltarea zonei.Sorin Mihai, inspector scolar general, vine cu experienta in domeniul invatamantului si cu proiecte inedite pentru elevi, pe care a inceput sa le aplice de cand era consilier local in Mangalia si pe care vrea sa le extinda la nivel national - crearea unei retele de campusuri scolare, care ar duce la rezolvarea unei problemele grave cu care se confrunta invatamantul si societatea: abandonul scolar, mai exact parasirea timpurie a scolii. Alt proiect se refera la asigurarea pazei in scoli de politia locala, asa cum se intampla in municipiul Mangalia, unde a fost consilier local.