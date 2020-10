Toti semnatarii initiativei ce modifica legea 544 privind liberul acces la informatiile de interes public si-au retras semnatura

"Am depus azi o solicitare in scris de retragere a semnaturii de pe un proiect de lege initiat de o colega deputat , care viza reglementari in cazul legii 544, privind liberul acces la informatii de interes public. Am primit semnale de la oameni de buna credinta, ca in forma propusa de initiator poate naste interpretari abuzive, si din acest motiv nu am dorit sa las nici un fel de interpretare", afirma Florin Roman.El precizeaza ca parlamentarii liberali nu vor vota proiectul."Ca fost jurnalist sunt un adept al liberului acces la informatii de interes public. Cat despre partea politica, inteleg ca orice dezbatere in perioada campaniei electorale, nu este posibila, totul fiind tintit pe atacuri, fara legatura cu subiectul", conchide liderul deputatilor PNL.De asemenea, grupul PSD a anuntat ca nu sustine aceasta initiativa si ca semnatarii isi vor retrage semnatura."Nu e o prioritate pentru PSD aceasta lege", a afirmat reprezentantii partidului.Deputatii PSD Eliza-Madalina Stefanescu Peta, Vlad Bontea, Claudiu-Augustin Ilisanu, George-Gabriel Visan si deputatul PNL Florin Roman, au depus o initiativa legislativa la Senat miercuri, 14 octombrie, care prevede modificarea legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.