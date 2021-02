Cat va ramane Traian Berbeceanu in functia de prefect al Capitalei. Dacian Ciolos: "Cateva saptamani, inca o luna, doua, trei"

"Vom vedea care va fi decizia luata impreuna cu colegii de la Bucuresti, din organizatia Bucuresti. Chiar o sa am o discutie cu ei. Vom decide impreuna, nu avem genul acesta de absolutisme in PLUS. Eu am spus atunci domnului Berbeceanu, care dupa ce s-a anuntat impartirea prefectilor, dansul isi lua la revedere Dansul e prefect si va fi prefect pana in ultima zi, care poate sa insemne cateva saptamani, inca o luna, doua, trei. Suntem in plina pandemie, e nevoie acolo de claritate , e nevoie ca cel care isi asuma responsabilitatea asta si de prefect, sa stie ca are toate elementele sa ia toate deciziile pana in ultimul moment.Eu sunt un om care am condus un Guvern, stiu ce inseamna si rolul unui prefect. Am tot respectul pentru domnul Berbeceanu isi face treaba si e important sa poata sa si-o faca pana in utima zi", a declarat Dacian Ciolos, duminica, la Prima TV.Ciolos a dezvaluit ca recent a aflat ca Berbeceanu este membru PNL, insa PNL nu a dorit functia de prefect al Capitalei, preferand prefecturi precum Sibiu sau Bihor."Sunt mai multe elemente care trebuie discutate acolo. Domnu Berbeceanu, stiu, acum am aflat, saptamana aceasta, ca e membru PNL . Nu e o problema ca asta nu inseamna ca are mai putine calitati, dar am luat decizia ca functia revine PLUS. PNL nu a luat Prefectura Bucuresti, ca putea sa o ia. A luat prefectura Sibiu, Bihor, a luat alte prefecturi", a declarat Ciolos.Intrebat cand se va lua o decizie in privinta inlocuirii lui Berbeceanu din functie, Ciolos a declarat ca acest lucru va fi stabilit in perioada urmatoare."Nu stiu cand decidem, o sa vedem in perioada urmatoare cum va fi. Sunt acum alte prioritati. Lucrurile functioneaza acolo, cat de cat, nu e asta o urgenta", a declarat Ciolos.PNL va avea 23 de prefecti si 47 de subprefecti, USR PLUS va avea 14 prefecti si 28 de subprefecti, iar UDMR va avea 5 prefecti si 10 subprefecti, potrivit negocierilor din cadrul coalitiei.Biroul Politic National al PNL s-a reunit sambata, 13 februarie, pentru a valida propunerile de prefecti si subprefecti. Acestia ar trebui numiti pana in data de 8 martie, a tansmis Lucian Bode, ministrul de Interne In cadrul sedintei au fost validate propunerile pentru functiile de prefecti si subprefecti.