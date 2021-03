Ce le-a transmis Traian Berbeceanu colegilor de la Prefectura Capitalei dupa ce a fost inlocuit din functie: "Sunt onorat ca v-am fost alaturi"

"Am avut bucuria sa intalnesc aici oameni deosebiti , buni profesionisti dedicati institutiei si cetatenilor municipiului Bucuresti. Impreuna, am completat echipa cu alti functionari la fel de valorosi", a scris Berbeceanu."Am trecut cu bine peste provocari grele , cum nu au mai fost, mi-ati aratat implicare si daruire, rezistenta si perseverenta", a mai spus acesta."Doar multumita Domniilor Voastre am performat, intr-un mandat mult prea scurt pentru cat de multe si importante proiecte am fi vrut sa realizam impreuna. Bucurestenii au dreptul si merita o administratie onesta si performanta, iar dumneavoastra puteti sa le-o oferiti! Sunt onorat ca v-am fost alaturi, va multumesc ca ati fost langa mine!", a mai scris fostul prefect pe contul sau de socializare.