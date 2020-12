Traseistii exclusi din partidele lor pentru ca au votat investirea Guvernului Orban, rasplatiti de PNL cu locuri in parlament

Cristina Burciu FOTO Facebook

Sorin Cimpeanu FOTO Facebook

Daniel Constantin FOTO Facebook

, in varsta de 51 de ani, a castigat al doilea mandat de deputat la alegerile parlamentare din 6 decembrie, de data aceasta din partea PNL. In 2016 ea a candidat din partea PSD In octombrie 2019, in timp ce era deputat din partea PSD, si-a anuntat sustinerea pentru Guvernul Orban. "Am decis sa sustin investirea in functie a Guvernului propus de Ludovic Orban , pentru ca Romania nu isi poate permite sa intre intr-o criza guvernamentala. Un astfel de caz ar insemna ca situatia fiecarui roman sa fie afectata de instabilitatea generata de neinvestirea unui nou Guvern", a scris atunci Burciu pe pagina sa Facebook.Ulterior, ea a fost exclusa din PSD si a trecut la PNL din decembrie 2019. Astfel, la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, Burciu a candidat din partea PNL Cluj, obtinand un nou mandat de deputat., in varsta de 52 de ani, a obtinut un mandat de senator la alegerile parlamentare din 6 decembrie unde a candidat din partea PNL.De cand a intrat in politica si pana in prezent, Cimpeanu a schimbat trei partide: a fost membru ALDE pana in 2017, apoi membru PRO Romania din 2017 pana in decembrie 2019, pentru ca din ianuarie 2020 sa devina membru PNL, partidul din partea caruia a candidat pe pozitia a doua pentru Senat Cimpeanu a fost ministru al Educatiei in Guvernul PSD condus de Victor Ponta in perioada decembrie 2014 - noiembrie 2015, iar in noiembrie 2015, dupa ce Victor Ponta a demisionat in contextul tragediei de la Colectiv, a fost desemnat premier interimar pentru o perioada scurta de timp.In 2017, Sorin Cimpeanu a fondat impreuna cu Daniel Constantin si Victor Ponta Partidul Pro Romania. Din decembrie 2019, insa, Sorin Cimpeanu a plecat impreuna cu Daniel Constantin la PNL, dupa neintelegeri cu Victor Ponta legate tot de faptul ca au votat pentru investirea Guvernului Orban., in varsta de 42 de ani, a obtinut al treilea mandat de deputat in Arges la alegerile parlamentare din 6 decembrie la care a candidat, de aceasta data, din partea PNL.De cand a intrat in politica si pana in prezent, Daniel Constantin a schimbat patru partide: pana in 2015 a fost membru al Partidului Conservator (PC), din 2015 si pana in 2017 a fost membru ALDE, din 2017 a fost membru PRO Romania pana in decembrie 2019, iar din ianuarie 2020 s-a inscris in PNL.Daniel Constantin a fost ministrul al Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in guvernul Ponta (2012), iar in al treilea guvern al lui Victor Ponta, el a fost si vicepremier Citeste si: Eugen Teodorovici a ramas in afara Parlamentului Romaniei. Cum a reusit fostul ministru PSD sa piarda al treilea mandat consecutiv de senator