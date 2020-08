Traseistii. Politicienii romani care au schimbat taberele chiar si de noua ori, in cautarea "idealurilor"

Teodor Melescanu s-a plimbat pe la sase partide

Liviu Ioan Balint: patru partide in patru ani

Emanoil Savin. Exista o explicatie: "S-au transformat partidele"

Damian Florea , traseul de la social-democrat la liberal

Daniel Constantin si "idealurile" cautate din partid in partid

Steluta Cataniciu, intr-un singur an: ALDE - Pro Europa - ALDE

Eugen Durbaca, noua prtide

Sursa: cdep.roCu o vasta "experienta" in a schimba partidele politice , Teodor Melescanu s-a alaturat, in luna iunie a acestui an, celui de-al saselea partid din cariera sa politica, din ultimele trei decenii.Povestea traseismului politic a lui Teodor Melescanu incepe in 1997, cand paraseste PDSR, pentru a infiinta Alianta pentru Romania (APR), alaturi de fosti ai formatiunii pe care o parasise. In ianuarie 2002 devine vice- presedinte PNL , dupa ce partidul pe care il infiintase fuzioneaza cu gruparea liberala.Din 2016 devine membru ALDE , partid pe care il paraseste in 2019. In acelasi an devine presedinte interimar al formatiunii politice Forta Nationala care, la inceputul acestui an, functiona la etajul 2 al unui bloc din cartierul Pantelimon, scrie Recorder.ro Teodor Melescanu este membru, in momentul de fata, in Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu . Melescanu considera tranzitia sa la partidul lui Voiculescu un "pas firesc" in "asumarea identitatii umaniste", potrivit unui comunicat transmis de Partidul Puterii Umaniste.Sursa: cdep.roParlamentar de Salaj, Liviu Ioan Balint a trecut in patru ani prin patru partide politice. Potrivit CV-ului sau de pe site-ul Camerei Deputatilor, Balint s-a alaturat in 2017 Partidului Social Democrat dupa ce, in acelasi an, a parasit Partidul Miscarea Populara (PMP).Balint a fost exclus din PMP dupa ce a votat, in 2017, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. "Balint a avut un comportament de maidanez politic", a reactionat, la acea data, Eugen Tomac , presedintele PMP.In 26 august 2019, Liviu Balint isi anunta demisia din cadrul PSD , in plenul Camerei Deputatilor. Tot in aceeasi zi, parlamentarul de Salaj s-a alaturat grupului politic parlamentar Pro Europa. La inceputul acestui an, Liviu Balint a devenit membru al Partidului National Liberal.Sursa: cdep.roEmanoil Savin a schimbat din septembrie 2019 si pana in prezent nu mai putin de trei partide politice. Savin a parasit PSD in septembrie 2019, in ziua in care grupul din Senat era pregatit sa ii ofere functia de secretar al Comisiei de Aparare, in locul lui Mihai Fifor . "Nu mai e nevoie astazi, ma declar senator independent, neafiliat", a spus atunci Emanoil Savin de la tribuna Senatului.La inceputul anului 2020, Emanoil Savin se afiliaza Partidului National Liberal, dar nu isi depune cererea de adeziune la grup pentru ca era vacanta parlamentara."Eu sunt afiliat la PNL la ora actuala, dar nu am apucat nici macar sa ma declar pentru ca s-a inchis sesiunea. Eu trebuia sa ma duc luni si sa-mi anunt apartenenta, dar daca oamenii s-au sucit si mi-au facut aici o organizatie pe Valea Prahovei, atunci m-am suparat si am terminat cu ei orice discutie. Luni o sa anunt la plen ca renunt la afiliere si devin senator independent", a declarat Savin la momentul respectiv pentru ziarul Incomod In cadrul aceluiasi interviu, a anuntat ca va candida la primaria Ploiesti din partea Pro Romania. "O sa candidez la primaria Ploiesti din partea Pro Romania. De ce sa nu candidez?", a mai spus Savin.La inceputul anului 2020, intr-o incercare de a-si justifica parcursul politic, Savin incurca numele formatiunilor politice prin care a trecut."Din PNL automat ne-a facut PDL . Din PDL ne-a facut PNL, ca ne si incurcam. Din PC, din PUR s-a facut PC, din PD s-a facut PDL si din PDL s-a facut PNL. Asta mai e traseism? S-au transformat partidele", a spus Savin pentru Radio Europa Libera.Senatorul a absolvit in 1980 liceul industrial numarul 3 din Galati, iar dupa 21 de ani de la terminarea liceului, a absolvit Facultatea de Comert din cadrul ASE. In 2004, termina Colegiul National de Aparare, iar din 2011 devine doctor in domeniul managementului in cadrul ASE.Sursa: cdep.roAjuns la inceputul acestui an in PNL, dupa ce a votat pentru investirea Guvernului Orban, Damian Florea a mai trecut in ultimii trei ani prin trei partide politice. In vara lui 2017 paraseste ALDE, iar in 2018 se alatura Partidului Social Democrat. Dupa aproximativ un an, in vara lui 2019, renunta la calitatea social-democrat si devine membru al Pro Romania.Florea si-a inceput activitatea politica in anul 2004, in cadrul Partidului Umanist din Romania (PUR), devenit ulterior Partidul Conservator, si a mai trecut prin PNL in anul 2011.Sursa: cdep.roDaniel Constantin, fost presedinte al Partidului Conservator (formatiune politica fondata de omul de afaceri Dan Voiculescu, cel care controleaza trustul de presa Intact si care a fost condamnat in dosarul ICA - n.r.) s-a alaturat in anul 2012 Aliantei Liberalilor si Democratilor, pe care o paraseste in 2019 pentru a intra in echipa lui Victor Ponta , devenind privicepresedinte al Pro Romania.In decembrie 2019, Constantin se desparte si de Pro Romania, ultima miscare politica pe care o face inainte de a se alatura Partidului National Liberal, la inceputul acestui an."In viata politica, sunt momente in care anumite delimitari si decizii traseaza intentiile politicienilor. Initial, proiectul Pro Romania a fost fundamentat pe o componenta ideologica de centru, insa am constatat o evolutie sustinuta spre o alta directie, schimbandu-se doctrina si idealurile", spunea Daniel Constantin pe 19 decembrie 2019 cand, alaturi de alti 14 membri fondatori, semna o demisie comuna din Pro Romania.Sursa: cdep.roIntr-un singur an, deputatul de Cluj Steluta-Gustica Cataniciu a facut mai multe schimbari bruste in politica. A parasit ALDE in septembrie 2019, pentru a se alatura grupului parlamentar PRO Europa. Peste o luna, Cataniciu isi schimba din nou optiunile politice si se intoarce in ALDE.La sfarsitul lunii iunie 2020 se alatura Partidului Puterii Umaniste , fondat de Dan Voiculescu, care ii coopteaza si pe Teodor Melescanu si Maria Grapini "Alaturi de colegii mei umanisti, cu unii dintre ei chiar am mai colaborat in trecut, imi doresc sa aducem o contributie semnificativa, prin initiative legislative si proiecte concrete, prin care sa raspundem la cat mai multe dintre nevoile romanilor.Am gasit aici, la Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), o preocupare reala pentru oameni, pentru categoriile sociale vulnerabile, pentru clasa de mijloc, pentru toti romanii", a declarat Steluta Cataniciu intr-un comunicat de presa al formatiunii politice.Steluta Cataniciu a fost singurul parlamentar care s-a abtinut la votul initiativei civice "Fara penali in functii publice" pe 14 iulie.Sursa: cdep.roDespre Eugen Durbaca presa locala scrie ca, odata cu inscrierea in Partidul Puterii Umaniste, la sfarsitul lunii iunie a acestui an, deputatul de Galati marcheaza al noulea partid politic din cariera sa. Potrivit Viata libera , Durbaca a fost initiator al Partidului Socialist al Muncii (PSM), membru al Partidului Democrat Agrar din Romania (PDAR), vicepresedinte al Partidului Social Democrat (PDSR), presedintele Aliantei pentru Romania (ApR), presedintele Partidului Democrat (PD), lider al Partidului Umanist Roman (PUR), devenit Partidul Conservator (PC), copresedinte si presedinte ALDE si lider PRO Romania."Trecutul meu politic este unul umanist si preocuparea mea principala in toti anii mei de politica a fost omul, iar acum pot spune ca m-am intors acasa. PPU (social-liberal) este partidul care exprima cel mai bine convingerile mele si sunt increzator ca impreuna vom reusi sa promovam proiecte pentru toti romanii", a precizat Eugen Durbaca despre tranzitia sa de partea umanistilor intr-un comunicat de presa transmis de PPU catre Viata libera.