Turcan: Alegerea domnului Iordache este nelegala; cine l-a votat si-a vandut sufletul

"Alegerea domnului Iordache este nelegala. Oricine poate sa citeasca articolul 9 din Legea de organizare si functionare a Consiliului Legislativ si sa vada ca presedintele se alege cu majoritatea deputatilor si senatorilor. Oricine a putut sa voteze un presedinte de Consiliu Legislativ ca Florin Iordache si-a vandut si sufletul si morala si ar trebui spulberat pur si simplu la vot. Au dat aceasta institutie cu un rol esential in avizarea legilor in Romania in mainile autorului sau conducatorului grupului infractional organizat, condus de Liviu Dragnea la acea perioada", a declarat, miercuri, vicepremierul Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.Hotararea Parlamentului de numire a lui Florin Iordache ( PSD ) in functia de presedinte al Consiliului Legislativ a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Iordache a fost numit in functie cu 185 de voturi pentru si 43 contra.