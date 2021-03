Turcan, despre sporurile din sistemul public. "Au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii"

"Au fost sporuri inventate doar pentru a masca necesitatea majorarii unor salarii pentru ca, pe fond, si in sistemul public exista foarte multe salarii mici. Avem aproximativ 80.000 de angajati cu salariul minim si atunci este firesc sa te gandesti daca nu mai degraba reasezi pe grila de salarizare anumite salarii, cele foarte mici, decat sa inventezi sporuri care fie nu-si au rostul, fie trebuie acordate intr-o suma fixa.Daca sunt conditii de munca extrem de dificile, nivelul sporurilor sa nu depaseasca 20% din salariul de baza. Asa putem vorbi iar de echitate", a declarant, marti seara, ministrul Muncii, la TVR.Turcan a precizat ca activitatea sistemului public trebuie eficientizata."Sistemul public trebuie indreptat si spre eficientizare si spre satisfacerea cetateanului. Daca exista structuri supraaglomerate, atunci si ele trebuie eficientizate, adica omul sa fie platit exact pentru ce face. Si daca sunt structuri supraincarcate de sarcini, dar cu putin personal, faci reajustari de angajati. Mi se pare ca avem domenii in sectorul public, din evaluarile facute la firul ierbii, in care institutiile sunt subdimensionate, iar altele care se lafaie pe bani publici", a mai afirmat ministrul Muncii.