Turcan anunta ca a inceput discutii cu reprezentantii AMR pentru a identifica solutii de remediere a inechitatilor din salarizarea bugetarilor

"Discutiile pe care le-am avut astazi cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania ( AMR ) privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, masurile necesare pentru profesionalizarea si eficientizarea serviciilor sociale, precum si pentru dezvoltarea sistemului de crese din Romania mi-au reconfirmat faptul ca reformele incepute de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sunt necesare si asteptate si la nivel local.In ceea ce priveste salarizarea, am demarat astazi discutiile cu reprezentantii AMR pentru a identifica impreuna cele mai bune solutii de remediere a inechitatilor profunde din salarizarea personalului platit din fonduri publice, a sistemului de sporuri, care de multe ori doar majoreaza veniturile, fara sa recompenseze conditii cu adevarat deosebite sau performante", a scris Turcan pe pagina sa de Facebook Ea a subliniat ca a "invitat" AMR sa trimita propuneri care sa fie incluse in reforma sistemul de salarizare, provocarea fiind sa se dea posibilitatea primariilor performante sa continue sa stimuleze angajatii cu rezultate exceptionale."Cea de-a doua tema discutata astazi a vizat reforma din asistenta sociala si am constatat ca reprezentatii AMR inteleg corect nevoia de schimbare a paradigmei in acest domeniu. I-am rugat sa vina in sprijinul demersurilor noastre pentru a creste numarul de profesionisti, pentru ca resursa umana este esentiala daca ne dorim sa ajungem cu adevarat la cat mai multi oameni care au nevoie de sprijin si sa ii putem sustine cu servicii sociale integrate.In ceea ce priveste dezvoltarea retelei de crese din Romania, avem fonduri europene pe care le vom utiliza in acest scop, insa este important sa avem o evaluare a serviciilor de acest tip la nivel national, precum si a nevoii existente. Dupa diagnoza pe care AMR urmeaza sa o realizeze, vom relua discutiile pe acest subiect", a mai scris ministrul pe reteaua de socializare.