Turcan: Nu tindem spre majorarea pensiilor cu 40% vehiculata de PSD. Nu pot sa afirm ca a fost o promisiune a PNL de majorare cu 8%

Majorare din pix

Intrebata de ce PNL a promis majorarea pensiilor cu 8% in campania electorala , iar dupa ce a ajuns la putere a constatat ca nu sunt bani si nu mai majoreaza pensiile, Turcan a declarat ca nu poate afirma ca a fost o promisiune de majorare a pensiilor cu 8%, ci in programul de guvernare, a fost asumata plata pensiilor majorate cu 14% la 1 septembrie 2020 pentru 2021.Ministrul Muncii a mai spus ca exista dorinta ca pensiile sa fie indexate raportat la rata inflatiei si 50% din cresterea reala a castigului salarial brut, iar aceasta majorare se va face incepand cu 1 ianuarie 2022.Ministrul Muncii a precizat ca aceasta majorare a punctului de pensie cu 40% decisa de PSD "a fost hotarata din pix"."Eu cred ca tot acest concept pe care Guvernul Citu il are in momentul de fata pus pe masa prin structura bugetului de stat e unul sanatos si durabil. Am putea face majorari din pix, dar ati vazut unde au dus. Atat au mintit oamenii ca pensiile pot fi crescute cu 40% incat chiar au ajuns sa creada ca o cifra pusa pur si simplu din pix pe legea pensiilor de 1875 de lei punctul de pensie poate fi sustenabila.Intrebam si eu specialistii, odata ajunsa in functia de ministru, cum s-a ajuns la aceasta majorare de 40% cu care sa fie intoxicati cinci milioane de oameni plus familiile lor , ca pot sa creasca pensiile astfel incat noi cand le-am crescut la modul real cu 14% tot ajunsesera sa spuna ca "domnule, le-am micsorat pensiile cu 26%" pentru ca ei credeau ca pensiile trebuie sa fie cu 40% mai mari.Si mi-au spus oameni pe care nu pot sa ii suspectez de partizanat politic ca pur si simplu au luat programul de guvernare al PSD, cum era facut programul de guvernare al PSD, au luat punctul de pensie de acolo, au transpus in formula din legea pensiilor si uite asa au ajuns la o formula de calcul", a explicat Raluca Turcan.