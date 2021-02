Raluca Turcan: Sunt salarii unde sporurile merg pana la 85%. Exista primarii de comune cu lefuri mai mari ca la oras

Primarii de comune cu salarii mai mari ca la oras

Turcan a precizat, pentru Prima TV, ca exista doua posibilitati: fie unele venituri mari vor fi afectate prin eliminarea unor sporuri, fie vor fi inghetate unele venituri, iar celelalte vor avea o crestere mai rapida."In legea salarizarii exista un articol prin care nivelul sporurilor este limitat la 30% la nivelul ordonatorului de credite. Acesta este un articol, ori prezentarea trunchiata a unui text de lege este similara cu minciuna sau manipularea, pentru ca la doua articole mai jos apar exceptiile. Prin exceptie de la plafonarea nivelului sporurilor la 30% la nivelul ordonatorului de credit vin urmatoarele domenii. Si dupa aceea intra sanatatea, justitia, asistenta sociala, partea de aparare si ordine publica. Sunt salariile carora li se adauga sporuri cu pana la 85%, dar asta nu inseamna ca toti angajatii din sanatate au sporuri de 85%. Evident, exista segmente din sanatate unde sporurile merg chiar si la 85%", a explicat Raluca Turcan.Ea sustine ca va fi facuta o analiza a acestor sporuri deoarece pentru anumite categorii profesionale au ajuns sa fie completari la salariu."In prima etapa, pe legea salarizarii unitare am stabilit niste principii si anume care sunt salariile de baza de la care se pleaca cu plata salariilor pentru ca si aici avem o anomalie, trebuiau facute niste majorari graduale ale salariilor de baza si in aceasta crestere graduala au aparut din nou exceptiile si unii sunt la nivel de salarizare 2022, altii sunt la nivel de salarizare 2019.Asadar, avem partea de salarizare de baza, dupa care unele sporuri sunt inutile, cum ar fi sporul de solicitare neuropsihica sau sporul de confidentialitate, in conditiile in care obligatia legala este sa respecti legea sau alte sporuri care pot fi acordate in suma fixa pentru ca se acorda pentru acelasi grad sa spunem de expunere a angajatilor, cum ar fi sporul de conditii vatamatoare. Se intampla ca doi angajati intr-un birou avand salarii de baza diferite pentru aceeasi asa-zisa expunere la conditii vatamatoare sa primeasca sume diferite, pentru ca se calculeaza la salariul de baza", a explicat ministrul Muncii.Raluca Turcan a amintit ca exista primarii de comune care au salarii mai mari decat un oras.