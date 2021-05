Raluca Turcan vrea "o clarificare a modului in care se acorda grupele de munca". ITM-urile vor face verificari la agentii economici

Turcan sustine ca Inspectoratele Teritoriale de Munca vor face verificari la agentii economici ai caror angajati sunt incadrati in grupe de munca. Ministrul precizeaza ca varsta de pensionare nu va fi crescuta, fiind mentinuta la nivelul celei prevazute in legislatia actuala."Eu cred ca e momentul ca in Romania sa ajungem, pe de o parte, sa ajungem sa stimulam mentinerea in viata activa a oamenilor, daca pot si daca doresc si in acelasi timp sa incercam sa mai facem un pic de curatenie in privinta pensionarilor anticipate.Nu poate fi eliminata pensionarea anticipata. Ea exista peste tot in lumea aceasta. Intrebarea este cum au acces oamenii la pensionarea anticipata si aici avem discutii foarte serioase, Ministerul Muncii, o sa lansam in curand o campanie prin care Inspectoratele Teritoriale de Munca sa faca o verificare temeinica la angajatorii economici care, din diferite motive, fac solicitari sa intre in conditii de munca speciale sau deosebite, ceea ce duce la accesarea unor grupe de munca, si implicit pensionarea anticipata", a declarat ministrul Muncii, luni seara, la Antena 3.Raluca Turcan a mentionat ca cele mai multe procese castigate in instanta de pensionarii care au dat in judecata statul roman se refera tocmai la faptul ca nu au fost luate in calcul grupele de munca. In acest context, ministrul Muncii a precizat ca au existat, "uneori, decizii halucinante" la instantele de judecata."Vreau sa va spun ca pentru ca pompierii, de exemplu, din cadrul SMURD-ului, au grupe de munca, un pompier de la o primarie s-a dus in instanta, a dat statul in judecata ca ar avea nevoie de grupa de munca precum pompierul de la SMURD si evident ca a castigat. Si asta doar pentru ca legislatia lasa loc la interpretari, pe partea aceasta intram, asadar, cu o clarificare a modului in care se acorda grupele de munca.Este o obligatie, nu putem sa inchidem ochii si sa ne facem ca nu vedem si in paralel sa stimulam mentinerea in activitatea profesionala", a adaugat ministrul Muncii.Aceasta a precizat ca varsta de pensionare in Romania nu se mareste, "ramane aceeasi ca in legislatia actuala", mentionand ca autoritatile vor crea premisele stimularii angajatilor in activitatea profesionala si dupa aceasta varsta.