UDMR va numi urmatorul Avocat al Poporului. Cine ar putea s-o inlocuiasca pe Renate Weber

Renate Weber ar putea fi demisa miercuri

Dupa ce PNL a dat conducerea interimara a Televiziunii Publice iar USR -PLUS cea a Radioului Public, coalitia de guvernare s-a inteles ca UDMR sa ofere urmatorul Avocat al Poporului, conform unor surse politice.Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, a declarat la jumatatea lunii mai pentru publicatia maghiara Maszol.ro ca formatiunea sa il sustine pe Fábián Gyula pentru functia de Avocat al Poporului. Fost procuror, cu experienta de peste 20 de ani in domeniu, Gyula este acuzat in presa locala ca este "amic" cu gruparile extremiste.Csoma Botond a motivand ca Gyula este un "lider echilibrat", cu un "CV impecabil". Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca plenul Parlamentului va vota miercuri, 16 iunie, un proiect de hotarare de revocare a Avocatului Poporului, Renate Weber.Cu o zi in urma, Parlamentul a respins rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului si CNA. Anterior, comisiile de specialitate au respins si ele rapoartele de activitate ale celor doua institutii.Intr-un comunicat de presa, Avocatul Poporului sustine ca respingerea rapoartelor de activitate este un abuz si incalca dispozitiile constitutionale si legale.