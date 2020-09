Un candidat la Consiliul Local din Campia Turzii s-a ales cu dosar penal dupa ce si-ar fi agresat in repetate randuri iubita

Candidatul Partidei Romilor, aflat pe listele pentru Consiliul Local, a fost reclamat de iubita sa dupa ce a aminintat-o cu moartea si a agresat-o in repetate randuri, precizeaza sursele Ziar de Cluj Tanara in varsta de doar 20 de ani s-a prezentat la Politia Campia Turzii cu martori si poze care atesta vanataile pe care Flaviu Voinescu i le-a provocat, cerand autoritatilor sa emita un ordin de protectie provizoriu."In ultima perioada a fost foarte violent. Inainte sa depuna plangerea la politie, individul o batea aproape in fiecare seara si o ameninta cu moartea. Are poze de la cum a invinetit-o. Are martori. E de nerecunoscut cand se infurie. Ea zice ca singura cauza e gelozia", sustin surse din cadrul anchetei.Cei doi au un copil impreuna, minorul ramanand in grija mamei.Pe baza plangerii pe care tanara a formulat-o, autoritatile au deschis un dosar penal in care il cerceteaza pe politician pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, iar Judecatoria Turda a emis un ordin de protectie pentru o perioada de sase luni."Admite cererea de emitere a unui ordin de protectie formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, pentru victima in contradictoriu cu paratul. Obliga pe paratul Flaviu Virgil Voinescu la pastrarea unei distante de minim 100 de metri fata de victima, fata de resedinta acesteia.Dispune interzicerea oricarui contact, din partea paratului, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau orice alt mod, cu victima. Dispune indredintarea minorei, catre mama acesteia, reclamanta. Obliga pe paratul sa participle la sedinte de consiliere psihologica. Aceste masuri au caracter provizoriu, pe o durata de 6 luni de la data pronuntarii prezentei hotarari", se arata in solutia pe scurt.