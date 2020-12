Un fost adjunct SPP, implicat in dosarul clinicii care facea petreceri cu Ayahuasca, a fost pus de Piedone la conducerea Economat

Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentara, la propunerea lui Rosca Iustinian ( USR PLUS), a fost adoptat in unanimitate.De asemenea, in cadrul sedintei, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone , a anuntat ca pentru o perioada de trei luni conducerea Economat va fi preluata de catre Gabriel Cretu, detasat din functia de consilier al edilului."Incepand de astazi, domnul Leonard Petre nu mai este director general al SC Economat Sector 5. (...) Raportul sa fie maxim la doua saptamani catre Consiliul local, chiar daca se constituie sau nu in sedinta publica, sa fie transmis online catre toti consilierii", a solicitat Popescu Piedone.Gabriel Cretu a anuntat ca isi doreste sa puna bazele unei societati comerciale "eficiente si profitabile"."Sunt militar de cariera, 35 de ani de armata. Ma prezint in fata dumneavoastra pentru a prelua un mandat extrem de dificil. Nu sunt foarte multe ore de cand am primit aceasta propunere si vad deocamdata cateva obiective pe care trebuie sa le atingem. (...) S-au semnat contracte, s-au achizitionat materiale - unele nu s-au achizitionat - dar marea majoritate au fost distribuite la diverse institutii, scoli, gradinite si trebuie sa stabilim in mod transparent si corect cum transam aceasta problema. Tot in acest mandat de trei luni mi-as dori sa cream premisele unui Economat eficient si profitabil pentru perioada urmatoare", a spus el.Generalul Gabriel Cretu, fost adjunct al SPP, a fost audiat la DIICOT Brasov, in mare secret, in dosarul Ayahuasca, in care chestorul Gelu Oltean si iubita acestuia, Vanessa Youness, au fost arestati pentru trafic de droguri. Generalul SPP a fost gasit la descinderea procurorilor DIICOT, in sediul clinicii Yuoness, drogandu-se cu alte 37 de persoane.CITESTE SI: 170 de ONG-uri cer Guvernului numirea in Consiliul Economic si Social a presedintei Asociatiei Sexul vs Barza