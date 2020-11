VIDEO Un fost deputat din Republica Moldova, prins de vamesii ucrainieni cand facea contrabanda

Fostul deputat a folosit pasaportul diplomatic la trecerea frontierei, pe care nu l-a returnat Ministerului de Externe, odata cu expirarea mandatului sau de deputat, potrivit deschide.md Nu este prima data cand Cernat este subiectul unor scandaluri. Anterior, el a mai fost implicat intr-un scandal ce tine de benzinariile duty-free, care au devenit lege in R. Moldova in urma unui concurs de circumstante dubioase.Amendamentul propus de Vladimir Cernat care a facilitat modificarea legislatiei a fost votat in lipsa unei expertize anticoruptie, in lipsa dezbaterilor in plenul Parlamentului si in lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului.