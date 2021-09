Un spectacol sinistru, la finalul căruia noi plătim facturile grase ale proastei guvernări

.com

Cea mai mare parte dintre români asistă scârbiți la un spectacol dezgustător. El nu e jucat pe scena Naționalului ci pe cea națională. E un dat: liderii noștri sunt mediocri și răi. Le lipsește empatia și viziunea.

Citesc comentarii și analize ca tot omul ce se dorește a fi informat. Cine îl susține pe Cîțu, dar pe Orban, cât a crescut PSD în sondaje, ce face USR/Plus. În general e vorba de cifre. Puțini spre deloc sunt ziariștii care amintesc despre personajul principal din propoziție: cetățenii României. Ei vor plăti oalele sparte de o clasa politică incompetentă și ruptă de realitate. Cine și-ar fi imaginat în urmă cu doi ani că flăcăul tomnatic Florin Cîțu, strecurat cine știe cum pe scenă, va deveni un dictator de carton? Personajul a fost descris de Mișu Negrițoiu: un mic satrap care nu lucrează în echipă. Cu discurs dezlânat – dovadă a lipsei de lectură, Florin Cîțu e un nevrotic revanșard, așezat peste țară și chitit să-și distrugă adversarii și pe noi odată cu ei.

Nu s-au răcit bine relațiile cu USR/Plus că a pornit la destituiri. Pregătește amenințător debarcarea șefilor Parlamentului. Omul e pe cai mari. Faptele arată că e ținut în brațe de președintele Iohannis. Să nu uităm că în România e greu să schimbi un premier; în plus are putere grămadă din moment ce posedă cheia de la visterie. În ritmul actual nu va trece mult până la ciocnirea cu președintele; desigur, după 25 septembrie. Cine să-l schimbe? Îi arată pisoiul dl. Iohannis dimpreună cu PSD-ul? Ar fi o desconsiderare totală a celor ce l-au votat. La cît e de putredă politica noastră însă, orice e posibil. Atunci cînd puterea revine unor inși dezechilibrați lucrurile merg întotdeauna din rău în mai rău.

Urmează mișcări de stradă?

Vremea încă e buna, afara sunt 25 de grade. Ce vor face liderii noștri când milioane de oameni vor fi izbiți în plină figură de facturile la întreținere din sezonul rece? Prevăd mișcări de stradă. Țara are nevoie de un premier competent care să inspire încredere. Nu e cazul lui Florin Cîțu.

Asistăm la un joc al orgoliilor, adică elementul cel mai distructiv într-un conflict unde sunt necesare cumpătarea, diplomația, echilibrul. Situația politică actuală pare fără ieșire. Scandalul va continua, iar noi, ca deobicei, vom plăti facturile grase ale proastei guvernări. Până cînd totuși?

Ads

Despre Mircea Prodan

M.P. (1962), publicist independent; pasionat de politica, istoria comunismului si rock britanic; fan Apple si cafea espresso; A (m) lucrat in presa craioveana radio-tv. In anii '90 si 2000 a (m) realizat interviuri in transmisiuni live cu zeci de personalități publice; autor. Din 2009 administrez site-ul de comentarii mirceaprodan.com .

Ads