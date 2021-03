Premierul Florin Citu spune ca nu poate onora unele numiri in functii promise de PNL (SURSE)

Potrivit unor surse politice citate de G4 Media , una din functiile impartite de Orban a fost cea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), care ar fi revenit la masa impartelii filialei Maramures.Citu le-a fi spus insa liberalilor ca actualul director, Maria Mares, nu poate fi schimbata deoarece a fost pusa pe un mandat de patru ani de guvernul Orban si nu poate fi schimbat conform legii pana la finalizarea mandatului. Or, aceasta situatie ar fi provocat nemultumirea filialei Maramures.Florin Citu, dupa sedinta MAI: "Multa lume intreaba daca vom ajunge din nou in lockdown. Raspunsul meu foarte clar este ca NU"Orban ar fi promis si functii de secretar de stat in Ministerul de Interne sau MApN, unde aceste pozitii de regula nu sunt politizate.