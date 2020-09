USR a depus un proiect de lege prin care votul Diasporei la parlamentare sa se desfasoara timp de doua zile

Initiativa legislativa mai arata ca numarul de parlamentari de diaspora sa fie marit la patru senatori si 10 deputati, precum si reducerea numarului de semnaturi necesare pentru inregistrarea candidaturii care sa fie de 0,5%."Prezenta initiativa legislativa are ca scop modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, pentru a asigura buna organizare si desfasurare a procesului electoral in strainatate, pentru reducerea numarului de semnaturi necesare in vederea candidaturii, pentru reprezentarea corecta a romanilor din strainatate in Parlamentul Romaniei si pentru facilitarea exercitarii dreptului la vot pentru alegatorii cu domiciliul sau resedinta in strainatate", arata initiatorul in expunerea de motive a proiectului de lege.Initiativa de lege prevede ca "votarea in tara se desfasoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. In strainatate, votarea se desfasoara si pe parcursul zilei de sambata imediat anterioara datei votarii".Potrivit unui nou alineat introdus prin propunerea de lege "in strainatate, in ziua de sambata, votarea se deschide la ora locala 7.00 si se incheie la ora locala 21.00".De asemenea, proiectul arata ca: "Partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, care depun la Biroul Electoral Central o lista de sustinatori cuprinzand cel putin 0,5% din numarul total al alegatorilor inscrisi in Registrul electoral la nivel national, pot depune liste de candidati in toate circumscriptiile electorale. In acest caz, prevederile art. 53 alin. (2) privind numarul exemplarelor originale si al copiilor listei sustinatorilor se aplica in mod corespunzator".Propunerea depusa de Radu Mihail la Senat mai prevede ca numarul de parlamentari de diaspora sa fie marit la 14.Proiectul de lege a fost inregistrat, in procedura de urgenta, la Senat ca prim for sesizat, decizionala fiind Camera Deputatilor.