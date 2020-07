USR a inregistrat propunerea legislativa pentru desfasurarea alegerilor locale timp de doua zile

Initiativa vine dupa ce amendamentul USR cu acelasi obiect a fost respins in Legea votata de catre Legislativ care stabileste data alegerilor pe 27 septembrie.Florina Presada propune modificarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 astfel incat procesul de votare sa se poata extinde pe perioada a doua zile, arata USR intr-un comunicat de presa remis vineri News.ro.Aceasta ar putea afecta negativ prezenta la vot, care va scadea semnificativ, lipsind procesul de alegere a reprezentantilor autoritatilor locale de reprezentativitate si legitimitate, mai ales ca alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene se realizeaza intr-un singur tur.Conform initiativei USR, alegerile ar urma sa aiba loc sambata, 26 septembrie 2020 si duminica, 27 septembrie 2020, in fiecare dintre aceste zile, votarea urmand sa inceapa la ora locala 7:00 si sa se incheie la ora locala 21:00."Avem nevoie de toate aceste lucruri cat mai curand pentru un vot in siguranta pe 27 septembrie. Sunt lucruri pe care si le doresc si romanii, asa cum arata un sondaj recent. 63% dintre simpatizantii tuturor partidelor si-au exprimat interesul pentru mai multe zile de vot pentru securizarea procesului de vot in pandemie, iar 82% dintre romanii cu drept de vot cer cresterea numarului sectiilor de votare, aproximativ 75% dintre simpatizantii tuturor partidelor exprimandu-si aceasta preferinta.", a afirmat Florina Presada.Votul pe mai multe zile a fost deja practicat pentru diaspora la alegerile prezidentiale, precum si in cadrul a doua referendum -uri, iar evaluarile arata ca sistemul a functionat."Guvernul este dator sa asigure toate conditiile de natura organizatorica pentru ca un numar cat mai mare de romani sa isi poata exercita dreptul de a vota, in siguranta", arata sursa citata.De asemenea, initiativa legislativa depusa de senatoarea USR are in vedere ca partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale sa poata nominaliza pentru o sectie de votare, in calitate de delegati ai acestora, persoane diferite pentru fiecare zi de votare, in scopul facilitarii participarii acestor delegati la procesul electoral.Executivul a adoptat, printr-o hotarare, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an.Din 20 iulie, partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti au putut incepe strangerea de semnaturi de sustinere a candidaturilor pentru consilii locale, consilii judetene, primari, presedinti ai consiliilor judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general al Capitalei.De asemenea, perioada de inregistrare a aliantelor electorale este 7 - 11 august, iar perioada depunerii candidaturilor este 7 - 18 august.Campania electorala incepe in data de 28 august si se va incheia in data de 26 septembrie, ora 07.00.