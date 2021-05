USR PLUS continua conflictul cu Nicusor Dan: "Bucurestiul a ajuns de facto in faliment. Mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix"

"Motivul pentru care Bucurestiul a ajuns de facto in faliment este minciuna. Practica de a creste cheltuielile la umbra unor venituri fictive. Tot crestem cheltuielile, dar pentru ca stim ca nu avem loc de ele in buget, mintim oficial pe toata lumea crescand veniturile din pix. Nimic bun nu va veni vreodata din minciuna", au scris, marti 4 mai, pe Facebook , reprezentantii USR PLUS Bucuresti.Acestia anunta ca nu pot accepta practicile pe care le criticau la Gabriela Firea "Nu putem accepta practicile pe care le criticam la primarul PSD , Gabriela Firea. La doar 6 luni de la alegerile locale cand o criticam pentru un buget chiar mai mic decat cel propus pentru acest an, ni se cere acum votul pentru o minciuna. Aceste bugete fanteziste sunt motivul pentru care Bucurestiul a ajuns in faliment. Trebuie sa le punem stop", au mai transmis reprezentantii formatiunii.Potrivit acestora, cele mai mari venituri pe care le-a avut vreodata in istoria sa Bucurestiul au fost de 4.46 miliarde de lei."O suma foarte mare, mult peste cat au majoritatea ministerelor. Chiar daca luam in calcul inflatia (care nu va fi chiar atat de mare) si mergem pe presupuneri foarte optimiste, ajungem la sume de sub 5 miliarde de lei. Chiar si rotunjind, tot nu putem depasi suma de 5 miliarde de lei. 5 miliarde de lei ne permit si sa taiem risipa mare din primarie. Ne permit si sa taiem coruptia din administratie. Si ne permit, mai ales, sa iesim din minciuna", mai arata USR PLUS.Consilierii generali ai formatiunii apreciaza ca, fiind la inceput de mandat trebuie sa fie onesti."Suntem la inceput de mandat, acum mai mult decat oricand trebuie sa fim onesti cu noi insine si sa construim pe curat. Nu putem trai la nesfarsit pe datorie. Nu putem creste cheltuielile la nesfarsit. Primarul nu cheltuie banii lui, cheltuie banii contribuabilului, luati de stat prin taxe si impozite. Felul cum asezam lucrurile acum este felul cum vom guverna patru ani de zile. Daca alegem sa inchidem ochii, care mai este diferenta intre noi si cei care au guvernat dezastruos pana acum?", se mai arata in postare. Proiectul bugetului Capitalei a fost respins , miercuri, in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.Primarul general Nicusor Dan a afirmat ca este complet nemultumit de faptul ca risca sa intarzie inceperea investitiilor si plata datoriilor. El a adaugat ca bugetul pe care l-a propus a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din PNL , PMP si USR PLUS, iar in conditiile in care USR PLUS a decis sa nu mai sustina bugetul, asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget.USR PLUS reclama faptul ca viceprimarul care coordoneaza domeniul Sanatate nu a primit drept de semnatura, ceea ce ar impiedica demararea reformei in acest sector.Mai multi politicieni au acuzat USR PLUS ca nu a votat bugetul Capitalei tocmai pentru ca Tomescu nu ar avea drept de semnatura.Fostul secretar general al PMP Ioana Constantin afirma ca ce a facut USR PLUS la votarea bugetului Capitalei "se numeste santaj"."Daca primarul Nicusor Dan ar fi oferit control pe zona de sanatate viceprimarului PLUS, bugetul trecea", sustine Constantin.