USR-PLUS ii cere primarului Nicusor Dan sa il demita pe directorul Spitalului Foisor si pe directorul ASSMB

Directorul ASSMB si managerul Spitalului Foisor trebuie demisi, mai sustin reprezentantii Aliantei si solicita primarului general Nicusor Dan sa faca acest lucru.Spitalul Foisor apartine de Primaria Bucuresti, in subordinea directa a ASSMB, o structura a primariei condusa si acum de oamenii numiti fara concurs de fostul primar PSD Gabriela Firea , precizeaza Alianta USR-PLUS, sambata, intr-un comunicat de presa.Consilierii generali USR PLUS au inceput evaluarea spitalelor din subordinea Primariei inca de anul trecut. Rezultatul evaluarii este ca aceste spitale sunt conduse dezastruos. Ele sunt pline de cazuri de coruptie, furt din bani publici.De asemenea, viceprimarul USR-PLUS, dr. Horia Tomescu, a cerut in repetate randuri demiterea oamenilor numiti de doamna Gabriela Firea si reforma sistemului prin lansarea de concursuri transparente pentru functiile de conducere a spitalelor, mai arata sursa citata.Pana acum, insa, toate incercarile USR PLUS de a reforma spitalele bucurestene au fost blocate. Viceprimarul Horia Tomescu nu a primit nici pana la acest moment atributiile prevazute in protocolul pre-electoral care permit inceperea reformei."Pentru a preveni astfel de cazuri pe viitor, cerem inca o data ceea ce am cerut de la inceputul mandatului: demiterea directorului ASSMB si efectuarea de concursuri corecte, transparente si accesibile tuturor pentru functiile de conducere a spitalelor care apartin de Primaria Bucuresti", a declarat viceprimarul USR PLUS, dr. Horia Tomescu, conform sursei mentionate.Alianta USR-PLUS atentioneaza oamenii pusi de catre Gabriela Firea, fie din incompetenta, fie din rea vointa, vor continua dezastrul din sistem. Costurile amanarii in continuare a reformei sunt platite in primul rand de pacientii vulnerabili, iar lucrul acesta este inacceptabil."Cerem, asadar, de urgenta, primarului general al Capitalei, Nicusor Dan:- Demiterea directorului Spitalului Foisor;- Demiterea directorului ASSMB;- Deblocarea reformelor in spitalele care apartin de Primaria Bucuresti prin imputernicirea viceprimarului dr. Horia Tomescu pentru a incepe reforma", mai transmite USR-PLUS in comunicatul de presa.Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, ii cere, in schimb, demisia ministrului Vlad Voiculescu dupa evacuarea in miez de noapte a pacientilor abia operati din Spitalul Foisor . Husanu s-a declarat "socat" de situatia creata.