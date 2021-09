Cioloş: "Nu am discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor". În ce condiții se întoarce USR PLUS la guvernare

Co-preşedintele USR PLUS, Dacian Cioloş, anunţă duminică, 26 septembrie, pe Facebook că nu a discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor, reiterând că USR PLUS nu se întoarce la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme.

”Nu am discutat nimic cu Florin Cîţu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condiţiile deja expuse: alt premier şi calendar clar de reforme. Consider declaraţiile liberalilor o încercare ridicolă de influenţare a alegerilor din USR PLUS”, a scris pe Facebook Cioloş.

Florin Cîţu a declarat, întrebat sâmbătă la Congresul PNL dacă i s-a părut o schimbare în aceste zile a lui Dacian Cioloş în sensul acceptării sale ca premier, că va face tot posibilul şi sunt cele mai mari şanse ca pe viitor să fie refăcută coaliţia de guvernare în formula PNL - USR PLUS - UDMR, cu sprijinul minorităţilor în Parlament şi cu el în funcţia de şef a Executivului.

„Cele mai mari şanse le are coaliţia de guvernare”, a afirmat Florin Cîţu, sâmbătă la Romexpo, întrebat ce are mai mari şanse un guvern PNL- UDMR sau un guvern PNL – USR PLUS – UDMR.

Chestionat dacă a discutat subiectul cu cei de la USR PLUS, premierul a răspuns: „Am avut discuţii. Foarte bine atunci că neagă. Eu am avut discuţii cu domnul Ghinea. Domnul Ghinea vine luni la semnarea PNRR. Domnului Ghinea i s-a făcut propunerea să rămână în Guvern. A ales să plece”.

