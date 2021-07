USR PLUS propune guvernelor de la Bucuresti si Chisinau eliminarea tarifelor de roaming cu Republica Moldova

"Ultimii ani au adus o intensificare a legaturilor directe dintre Romania si Republica Moldova, iar dupa rezultatele alegerilor de duminica nu putem spera decat la o amplificare a acestora pe masura ce Republica Moldova parcurge drumul european. Conform ultimelor estimari oficiale, avem circa 274.000 de cetateni romani cu domiciliul in Republica Moldova si peste 642.000 de cetatenii redobandite de romanii moldoveni de peste Prut in ultimii 20 de ani", arata reprezentantii USR PLUS. Conform sursei citate, in acest context, dar si intrucat Romania continua sa fie principalul partener comercial al Republicii Moldova, a crescut constant numarul convorbirilor telefonice dintre cetatenii celor doua tari si va creste in continuare, situatie in care devine cu atat mai important subiectul tarifelor de roaming, "care pot fi considerate exorbitante, nedrepte si chiar discriminatorii".Deputatul USR PLUS de Diaspora Iulian Lorincz a adresat, prin urmare, o intrebare Guvernului Romaniei pentru a afla daca ideea eliminarii tarifelor de roaming se mai gaseste pe agenda discutiilor bilaterale purtate intre Bucuresti si Chisinau si daca aceasta tema va fi luata in considerare la urmatoarea sedinta comuna cu Guvernul Republicii Moldova."Romania a ramas, in cea mai mare parte, fara tarife de roaming cu Uniunea Europeana, iar includerea Republicii Moldova in randul tarilor unde se va putea vorbi fara a fi suprataxat este o idee de proiect bilateral strategic esential de interconectare informationala si comunicationala cu Romania. La urmatoarea sedinta comuna intre guvernele de la Chisinau si Bucuresti, eliminarea tarifelor de roaming poate deveni o realitate. Pentru a duce la bun sfarsit aceasta initiativa, nu este nevoie decat de vointa politica din partea decidentilor si de ancorare in realitate din partea operatorilor de telefonie mobila din Romania si Republica Moldova", a sustinut deputatul USR PLUS Iulian Lorincz.In prezent, tarifele practicate pentru convorbirile telefonice intre Romania si Republica Moldova pot fi comparate cu tarifele convorbirilor pentru zone din afara UE, preum SUA, China, Georgia, Armenia, sau chiar state de pe continentul african.