Sefii USR-PLUS Iasi resping oferta PNL privind formarea de majoritati in Consiliul Local si Consiliul Judetean, sustinand ca este ca si cum ar face alianta cu PSD

Presedintele USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a declarat pentru News.ro ca "orice alianta cu pesedistul Mihai Chirica este exclusa" si ca reprezentantii USR-PLUS din consiliu vor vota "proiectele bune pentru ieseni, nu si afacerile ilegale patronate de mafia care il sustine".Chichirau a afirmat ca USR-PLUS va fi in opozitie fata de "sistemul transpartinic patronat de primarul Mihai Chirica si de liderul liberal Costel Alexe "."USR-PLUS a intrat in Consiliul Local si in Consiliul Judetean ca sa blocheze tunurile mafiei pe care cei doi o protejeaza", a afirmat Chichirau.La randul sau, deputatul USR Marius Bodea a afirmat ca oferta liderilor liberali privind formarea aliantei de dreapta la Iasi este "otravita" si ca USR-PLUS nu poate accepta o asemenea varianta."Este ca si cum am face alianta cu PSD . Pana nu scapa liberalii de toti pesedistii adusi in partid nu avem ce sa discutam. Cat timp PNL este reprezentat la Iasi de Chirica si Alexe, o asemenea alianta nu este posibila. Nu putem uita nici de campania mizerabila a PNL Iasi impotriva USR-PLUS. Vii si injunghii, iar a doua zi propui alianta. Nu se poate asa ceva", a precizat deputatul USR Marius Bodea.Liderul PNL Iasi, Costel Alexe, ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca liberalii nu iau in calcul sa faca la Iasi vreo alianta cu PSD si ca transmite un mesaj formatiunilor de dreapta pentru constituirea unor majoritati atat in Consiliul Local, cat si in CJ."Vrem sa ne vedem cu presedintii celor doua formatiuni politice, USR-PLUS si PMP, pentru a constitui majoritati largi, astfel incat in urmatorii patru ani sa nu avem nicio sincopa in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului si judetului nostru", a spus Costel Alexe, ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi.La randul sau, primarul Iasiului, Mihai Chirica, a spus ca puterea se imparte, el afirmand ca Iasiul a devenit capitala de dreapta a politicii din Moldova."USR face parte din optiunile noastre pentru primele discutii, alaturi de PMP. Chem partidele de dreapta la o discutie sincera si onesta privind viitorul acestei comunitati", a afirmat edilul Mihai Chirica.PNL a castigat alegerile in judetul Iasi, obtinand 52 de mandate de primari din 98 posibile.