USR-PLUS a anuntat varianta de prim-ministru cu care va merge la Cotroceni: "Am luat act de propunerea PNL"

"Am luat act de aceasta propunere. Propunerea noastra este Dacian Ciolos. Vom merge la discutiile informale de la Cotroceni cand vor fi organizate cu aceasta propunere. Tin sa va informez ca in acest moment nu a avut nicio discutie in cadru formal sau informat cu PNL, pentru ca ii asteptam pe dumnealor sa fie disponibili. Tot ce am vazut au fost informatii date in presa, care nu cred ca reprezinta decizia partidului, am vazut tot felul de formule de guvern , de ministere impartite. Ce variante vehiculate? Nu exista guverne facute la televizor. Vom face orice fel de informare in momentul in care avem macar o discutie. Nu a existat nicio discutie intre PNL si USR-PLUS. Motivul a fost ca am asteptat finalizarea alegerilor, acum stim ca avem 80 de parlamentari de la USR-PLUS si 131 din partea PNL. De maine putem discuta. Asta seara inteleg ca si dumnealor au foruri de conducere in care au discutii. Noi avem acum Biroul Politic. De maine putem discuta, dar asta nu inseamna ca trebuie sa comunicam prin presa tot felul de formule de guvernare", a afirmat Catalin Drula, miercuri seara la Digi 24.Intrebat daca USR-PLUS va vota in Parlament un Guvern cu premier Florin Citu, Drula a raspuns: "Noi mergem la Cotroceni cu propunerea Dacian Ciolos. Orice propunere de premier vom sustine, o vom face dupa o decizie in partid si cu partenerii nostri"."Noi suntem concentrati pe programul de guvernare, pe ce va face aceasta guvernare. E mai important pentru cetateni ce va face un Guvern decat nume de persoane. De exemplu, in Olanda sau in Irlanda, cand sunt partide care dau guverne de coalitie, in momentul de fata partidul de pe locul doi, cum e USR in cazul acesta a dat premierul. De ce nu ar fi Dacian Ciolos premier? E o discutie pe care o sa o avem cu partenerii nostri", a adaugat Drula.BPN al PNL a votat ca Florin Citu sa fie propunerea de premier. De asemenea, Ludovic Orban este optiunea la sefia Camerei Deputatilor.