USR-PLUS il propune pe Dacian Ciolos prim-ministru dupa alegeri

"USR va intra la guvernare si va intra cu mandat de reforma . Vrem un premier cu mandat de reforma. USR PLUS vrea sa dea premierul, sa fie foarte clar. Vrem un parteneriat onest, loial de guvernare. Domnul Orban m-a dezamagit ca a mintit miercuri dimineata, cand a spus niste lucruri total neadevarate, stia ca sunt neadevarate. Inteleg batalia politica, inteleg meciul de campanie , inteleg de ce toata lumea ataca. Vreau sa stam la masa dupa alegeri, discutam cu totii. Dacian Ciolos este, prin protocolul nostru vechi de alianta USR-PLUS, persoana desemnata pentru a prelua acest portfoliu", a afirmat deputatul USR, Ionut Mosteanu, la Digi 24 PNL si USR s-au acuzat reciproc ca au contribuit alaturi de PSD la desemnarea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ.Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, referindu-se la desemnarea lui Florin Iordache la sefia Consilului Legislativ, ca aceasta arata o data in plus ca majoritatea PSD din acest parlament trebuie sa plece acasa. El a sustinut ca singurii parlamentari care au votat cu candidatul sustinut de PNL Augustin Zegrean au fost cei de la PNL, sugerand ca USR ar fi votat pentru Iordache. El a anuntat ca dupa alegeri vor fi reformate toate institutiile statului si vor fi alungati "toti politrucii PSD plantati impotriva bunului simt".Liderul USR, Dan Barna , afirma miecuri, 21 octombrie, ca ideea ca USR ar fi votat pentru ca Florin Iordache sa ajunga presedinte la Consiliul Legislativ este "absurda" si acuza PNL ca a avut parlamentari care au votat in favoarea acestuia. Barna considera ca "numirea lui Florin Iordache este o rusine si o palma pentru statul roman".Grupul parlamentar USR a sesizat separat de PNL Curtea Constitutionala pentru invalidarea numirilor facute marti de Parlament la Consiliul Legislativ si a explicat ca relatia dintre cele doua partide este "din pacate o relatie de campanie electorala explicita".