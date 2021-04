USR PLUS va propune in sedinta coalitiei schimbarea lui Florin Citu cu Ludovic Orban SURSE

In contextul in care au retras sustinerea acordata cu Florin Citu, ca urmare a revocarii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii fara nicio consultare, singura varianta de continuare a colaborarii in actuala formula este schimbarea acestuia, arata sursele citate de News.ro.In acest conditii, USR PLUS ia in calcul ca la sedinta coalitiei sa propuna, ca varianta, inlocuirea lui Florin Citu cu Ludovic Orban , cu care afirma ca au avut o relatie de colaborare mult mai buna si pe care il considera un partener mai credibil.Dupa revocarea lui Vlad Voiculescu , conducerile USR PLUS au transmis ca "demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala si imatura a premierului Florin Citu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coalitie functional"."Din acest moment, Florin Citu nu mai are sustinerea Aliantei USR PLUS pentru ramanerea in functia de prim-ministru", a fost mesajul USR PLUS.De asemenea, cele doua partide au cerut de urgenta o sedinta a Coalitiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Citu.Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Mionisterul Sanatatii,precizand ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea PNL pentru decizia prim-ministrului. De asemenea, Orban a precizat ca pentru PNL nu exista o alta solutie politica de guvernare decat actuala coalitie. Orban a exclus varianta unui Guvern minoritar, dar si posibilitatea renegocierii ministerelor in coalitie.