USR-PLUS a depus un proiect pentru dizolvarea a 16 companii municipale. "Au functionat ca niste samsari si au angrenat un veritabil carusel al furtului"

Cele 16 companii municipale care ar putea sa fie dizolvate

USR-PLUS sustine ca aceste companii sunt "o gaura neagra in bugetul Capitalei" si ca au functionat "ca niste samsari de bunuri si servicii si au angrenat un veritabil carusel al furtului". Am scris si depus pe 3 martie, in numele grupului politic Alianta USR-PLUS din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, un proiect de hotarare care are ca scop demararea procedurilor de dizolvare si lichidare a saisprezece dintre companiile municipale infiintate nelegal de catre fostul primar Gabriela Firea si PSD.Companiile au functionat ca niste samsari de bunuri si servicii si au angrenat un veritabil carusel al furtului. Au cumparat scump prin incredintare directa de la tot felul de clienti politici si au vandut chiar si mai scump catre Primarie si institutiile din subordine.Am avertizat ca asta urma sa se intample, ca pe langa infiintarea lor ilegala avem si o distorsionare concurentiala a pietei, insa din pacate administratia Firea - PSD a mers mai departe. Iar pierderile sunt enorme.Banii bucurestenilor au fost deturnati, nu doar prin sutele de milioane de euro date ca imprumuturi si majorari de capital catre companii, ci si prin aceste contracte extrem de nocive, a caror valoare totala este de 6,3 miliarde de lei. Demaram astfel toate procedurile legale pentru ca aceste cheltuieli nejustificate din bani publici sa inceteze", se arata in comunicatul USR-PLUS. USR-PLUS mai sustine ca se platesc salarii pentru oameni care "nu fac nimic", alaturi de chirii si cheltuieli care "nu au legatura cu interesul public"."Companiile municipale constituie in prezent o primarie paralela si trebuie desfiintate cat mai repede pentru ca sunt o gaura negra pentru bugetul Capitalei. In fiecare luna se platesc salariile unor sefi care nu fac nimic, chirii pentru sedii inutile, cheltuieli care nu au nicio legatura cu interesul public. In afara de faptul ca sunt inutile si toaca bani degeaba, aceste companii nu au mai nimic in comun.Fiecare in parte are o situatie diferita. De exemplu, unele companii dubleaza directii si servicii din Primarie, altele dubleaza servicii ce pot fi accesate la preturi mai bune de pe piata libera, iar altele furnizeaza utilitati. Apoi, unele dintre companii au bunuri de folosinta indelungata in patrimoniu, altele au imobile si altele pur si simplu au risipit banii.Desigur, procesul desfiintarii lor va tine cont de aceste particularitati. Evident, activele care pot fi preluate la Primarie si care sunt necesare, vor fi preluate. Consilierii USR PLUS propun asadar Consiliul General demararea procedurilor legale pentru desfiintarea lor de indata", mai arata comunicatul."Sunt vizate de dizolvare si si lichidare voluntara prin acest proiect urmatoarele companii municipale:Compania Municipala Dezvoltare Durabila Bucuresti SA, Compania Municipala Consolidari SA, Compania Municipala Parking Bucuresti SA, Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti SA, Compania Municipala Medicala Bucuresti SA, Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti SA, Compania Municipala Agrement Bucuresti SA, Compania Municipala Tehnologia Informatiei Bucuresti SA, Compania Municipala Sport pentru toti Bucuresti SA, Compania Municipala Managementul Transportului Bucuresti SA, Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti SA, Compania Municipala Paza si Securitate Bucuresti SA, Compania Municipala Imobiliara Bucuresti SA, Compania Municipala Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti SA, Compania Municipala Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti SA, Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A".