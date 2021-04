USR-PLUS sprijina candidatura lui Liviu Popescu pentru functia de director interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune

"Mandatul domnului Popescu va fi acela de a intari misiunea publica a radioului de stat atat din punct de vedere administrativ si managerial, cat si din punct de vedere editorial, astfel incat categorii cat mai largi de public sa se simta reprezentate in productia SRR. Eforturile sale vor viza inclusiv adaptarea rapida a productiei SRR la mediile digitale", arata USR-PLUS, intr-un comunicat de presa.Liviu Popescu a lucrat in mai multe redactii relevante: este fost redactor-sef al stirilor TVR, fost editor la Prima TV si Realitatea TV si fost producator al sectiei romane a BBC World Service.Comisiile de cultura ale Parlamentului vor audia saptamana viitoare candidatii pentru posturile interimare de conducere ale SRR si SRTv.Comisiile pentru cultura reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au respins joi rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si ale Societatii Romane de Radiodifuziune pentru anii 2017, 2018 si 2019, condusa in prezent de Doina Gradea. Rapoartele vor fi dezbatute intr-un plen reunit, iar daca Parlamentul le respinge, atunci va fi numita o conducere interimara a SRTv si SRR.