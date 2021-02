USR-PLUS va vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare

"Consilierii generali ai USR PLUS vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sectoare pentru doi ani, care contin prevederi derogatorii profund nocive, menite sa continue dezvoltarea urbanistica haotica din ultimii ani in orasul nostru, cu afectarea putinelor zone verzi care au mai ramas.De altfel, trebuie spus ca, inca de la inceputul mandatului nostru, am depus proiecte care abordeaza chiar mai transant aceasta problema , adica am initiat incetarea aplicabilitatii PUZ-urilor coordonatoare. De asemenea, nu trebuie uitate actiunile in instanta pentru anularea acestor PUZ-uri, actiuni initiate in mandatul anterior de consilierii generali ai USR", scrie PLUS Bucuresti, pe Facebook Potrivit sursei citate, suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector "nu inseamna blocarea proiectelor urbanistice", care se vor putea realiza, dar "cu respectarea indicatorilor urbanistici" din Planul Urbanistic General, aflat in vigoare. Se mentioneaza ca orasul are nevoie de o abordare urbanistica "unitara, coerenta, responsabila, moderna", care poate fi obtinuta numai printr-un Plan Urbanistic General (PUG)."Vom sustine adoptarea unor PUZ-uri pentru proiectele de infrastructura necesare orasului si vom analiza cu atentie orice Plan Urbanistic Zonal care va fi supus aprobarii. (...) Nu putem sa ignoram faptul ca exista discrepante majore intre prevederile PUZ-urilor coordonatoare, iar aceasta lipsa a armonizarii nu face decat sa confirme ca acestea vizau mai degraba interese de grup in detrimentul interesului cetatenilor. Orasul este in primul rand al oamenilor , iar noi intentionam sa ne tinem pana la capat promisiunile pe care le-am facut in fata electoratului in campanie , dar si in toti anii in care am luptat cu toate armele pentru un oras mai verde si o dezvoltare urbanistica sanatoasa", se mai arata in postare.Consilierii aliantei ii cer primarului general ca, in termen de o luna, sa prezinte in CGMB "un plan coerent si concret de actualizare si modernizare" a Planului Urbanistic General, care sa aiba in vedere "un echilibru intre nevoia de dezvoltare si respectarea dreptului constitutional" la un mediu inconjurator sanatos."De asemenea, solicitam primarului general sa ia masurile care se impun pentru a creste capacitatea de procesare a solicitarilor din cadrul Directiei de Urbanism, astfel incat sa se rezolve urgent solicitarile restante si sa nu mai existe intarzieri in solutionarea cererilor cetatenilor.Nu in ultimul rand, consideram ca dezvoltarea orasului presupune si implicarea mediului de afaceri, astfel ca vom promova colaborarile cu toti partenerii de buna credinta, intr-un mod transparent. Bucurestiul va oferi in continuare oportunitati pentru capitalul privat, dar de acum inainte dezvoltarea acestuia va trebui sa tina cont, in cea mai mare masura, de calitatea vietii cetatenilor prin respectarea tuturor reglementarilor urbanistice in vigoare", subliniaza sursa citata.Proiectele de hotarare care aproba planuri urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 ar urma sa fie suspendate pentru o perioada de doi ani, conform unor proiecte de hotarare care vor fi dezbatute in sedinta de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.