USR propune Parlamentului o declaratie de condamnare a incalcarii drepturilor omului in Belarus

"Declaratia vine in contextul inmultirii protestelor pro- democratie din partea cetatenilor belarusi, in urma suspiciunilor privind fraudarea alegerilor prezidentiale si a violentelor cu care autoritatile au raspuns protestelor din ultima perioada. Prin adoptarea unei astfel de declaratii, Romania se va alatura statelor aliate si partenere si institutiilor europene in condamnarea posibilei fraudari a scrutinului din data de 9 august 2020, in condamnarea reprimarii violente a manifestantilor pasnici, cat si in sprijinirea aspiratiilor democratice ale cetatenilor belarusi", se arata intr-un comunicat USR. Dan Barna , presedintele USR si vicepresedintele Comisiei de politica externa din Camera Deputatilor, a declarat ca "Romania, impreuna cu restul lumii libere, trebuie sa condamne in termeni fermi represiunea din Belarus"."Nu credem in tratarea cu manusi a dictatorilor, iar in momentul in care acestia ajung sa foloseasca munitie de razboi impotriva propriilor cetateni, nu avem voie sa stam deoparte. Cu atat mai mult cu cat suntem cetateni ai unei tari care si-a castigat libertatea cu pretul vietii multor oameni", a precizat el.Potrivit lui Radu Mihail (USR), vicepresedinte al Comisiei de politica externa din Senat , cetatenii din Belarus trebuie sustinuti in "aspiratia lor pentru democratie, respectarea drepturilor omului si un stat de drept"."Declaratia pe care am propus-o astazi in Comisia de politica externa din Senat este un pas firesc si speram ca de aceasta data toate partidele politice vor intelege urgenta momentului si nu vor mai recurge la actiuni de tergiversare ori de uitare intr-un sertar a acestei declaratii, asa cum s-a mai intamplat in cazuri similare. Nu mai putem inchide ochii la ce se intampla in regiune si nu ne mai putem permite sa batem pasul pe loc in politica externa a Romaniei", a spus Radu Mihail.