USR PLUS conditioneaza UDMR pentru numirea noului avocat al poporului. Miza: desfiintarea Sectiei Speciale in forma lui Stelian Ion. Cum s-a pozitionat PNL

Discutiile vor avea loc in cadrul sedintei coalitiei de guvernare, programata marti, 22 iunie, de la ora 17.00.Vorbim despre o noua rafuiala politica in interiorul coalitiei de guvernare. Avocatul poporului va fi propus de UDMR partid care a blocat desfiintarea sectiei speciale in forma propusa de USR.Proiectul initiat de ministrul justitiei Stelian Ion a fost modificat total in Camera Deputatilor: a fost desfiintata sectia speciala, insa magistratii au primit o superimunitate penala (mai puternica decat a parlamentarilor sau a ministrilor).Acum, USR cere ca in Senat sa fie desfiintata sectia speciala fara sa se acorde imunitate pentru magistrati, exact promisiunea din campania electorala.Planul USR PLUS incurca planurile UDMR, partid care vrea sa-l impuna pe Fabian Gyula in functia de Avocat al Poporului si care, in paralel, sustine si superimunitatea magistratilor.In interiorul coalitiei, UDMR e sustinuta de PNL , arata surse politice. "Convenisem in coalitie ca avocatul poporului sa revina UDMR. Nu ne putem razgandi", declara unul dintre parlamentarii PNL pentru Ziare.com.Ministrul Justitiei Stelian Ion afirma ca UDMR sustine ca dosarele de la SIIJ sa fie instrumentate de o sectie speciala din cadrul Parchetului General, solutie care nu e acceptata de USR PLUS, argumentul fiind ca SIIJ este chiar o astfel de sectie.Pe de alta parte, conform ultimelor date, dupa revocarea lui Renate Weber din functia de Avocat al Poporului, in coalitie s-a convenit ca postul sa revina UDMR, favorit fiind Fabian Gyula, lector la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.Deocamdata, insa, nu poate fi avansata o noua propunere pentru acest post, dat fiind ca, in urma sesizarii depuse de PSD , Curtea Constitutionala urmeaza sa decida abia in 29 iunie in legatura cu constitutionalitatea revocarii lui Renate Weber. In ceea ce priveste Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie, ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat, la sfarsitul saptamanii trecute ca desfiintarea acesteia este o certitudine si a propus chiar o sesiune extraordinara a Senatului, in calitate de Camera decizionala a Parlamentului, in care sa se discute acest subiect. Stelian Ion a mentionat ca au fost unele discutii in coalitia de guvernare, discutii care au intarziat luarea unei decizii in privinta SIIJ.Ministrul Justitiei a sustinut ca SIIJ are zilele numarate."De asemenea, SIIJ are zilele numarate pentru ca la inceputul lunii iulie vom primi si avizul din partea Comisiei de la Venetia care eu nu am emotii, personal, ca va fi un aviz in care se va merge pe aceeasi linie. Comisia de la Venetia a criticat de la bun inceput infiintarea acestei Sectii speciale si nu am asteptarea sa aiba o alta opinie", a declarat ministrul.Stelian Ion a vorbit si despre unele discutii din coalitia de guvernare, in privinta desfiintarii Sectiei speciale."De desfiintat se putea desfiinta foarte repede, au intervenit in coalitie anumite discutii. Varianta Guvernului a fost transmisa. Lucrurile ar fi fost foarte simple, daca in cadrul coalitiei nu s-ar fi ridicat problema ce facem, ce punem in loc si nu veneau niste argumente legate de ce se intampla cu dosarele, vor merge inapoi la DNA, vor merge la alte structuri de Parchet si asa mai departe. Nu e un scop in sine doar sa desfiintam Sectia, intr-adevar trebuie sa vedem ce facem mai departe. Noi am spus ca e in programul de guvernare, insa au existat din partea unor colegi de coalitie anumite indoieli. Personal am insistat si am fost prezent la toate discutiile pe Sectia speciala, incercand sa ii conving pe colegi ca aceasta este varianta corecta, de revenire la situatia de dinainte de infiintarea Sectiei, cand lucrurile functionau. Aveam urmariri, anchete pe toate domeniile. Ceea ce se intampla acum e inacceptabil prin faptul ca exista tot felul de informatii care ies din dosare de la SIIJ, in mod inacceptabil", a afirmat Stelian Ion.Ministrul Justitiei a explicat ca partenerii de la UDMR au solicitat ca dosarele de la SIIJ sa fie preluate de o sectie speciala din cadrul Parchetului General, or tocmai SIIJ este o astfel de sectie in cadrul Parchetului General."Dumnealor (UDMR - n.r.) spun ca aceste dosare ar trebui instrumentate de o sectie din cadrul Parchetului General. SIIJ este, in prezent, o sectie in cadrul Parchetului General. Daca mutam dosarele dintr-o parte in alta nu vom putea avea asteptari ca lucrurile vor fi radical diferite, asa incat si ce ne-a spus Comisia Europeana, prin MCV, respectarea luptei impotriva coruptiei, angajamentului de lupta impotriva coruptiei pe care ni l-am asumat de-a lungul timpului trebuie sa fie foarte clar din partea Romaniei. Aceasta este o componenta a luptei impotriva coruptiei. Si a avea o alta varianta de a spune ca magistratii vor sa fie anchetati, lucrul acesta ar afecta credibilitatea acestei institutii numita DNA. A ramas chestiunea in discute. Exista acel amendament, din punctul meu de vedere inacceptabil, este punctul meu de vedere pe care l-am exprimat de mai multe ori, acesta in care dosarele ar fi trebuit sa treaca la o alta sectie din cadrul Parchetului General, fara sa se mai intoarca la DNA si urmeaza sa primim avizul Comisiei de la Venetia. Daca nu era un blocaj in coalitie pe acest subiect, era votat. Este un blocaj, dar acest moment este important, de la inceputul lunii iulie", a declarat Stelian Ion.Stelian Ion a propus o sesiune extraordinara a Senatului, la inceputul lunii iulie.