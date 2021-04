USRPlus reclama limbajul si "interesele financiare" ale primarului PNL Mogosoaia: ""Ridicoli", "fete mari", "limita imbecilitatii", acesta e nivelul de discutii" VIDEO

Intr-un film prezentat pe Facebook de USR -PLUS Mogosoaia, se aude cum edilul le spune celor prezenti ca sunt "ca de obicei in derizoriu si ridicoli" ca pun intrebari "limita imbecilitatii" si "de gaga".""Ridicoli", "fete mari", "limita imbecilitatii". Acesta e nivelul la care primarul Paul Precup a adus dezbaterile din Mogosoaia. Cine nu e de acord cu stilul sau de a conduce o primarie primeste astfel de apelative. Nu e loc de dialoguri civilizate, ci doar de interese financiare si imobiliare. Daca nu ne implicam sa schimbam aceste mod de a face politica, Mogosoaia nu va evolua niciodata", este mesajul postat de USR-PLUS Mogosoaia alaturi de clipul video care surprinde cateva dintre replicile adresate de edil cetatenilor.In film se aude cum primarul le spune celor prezenti: "Ba, pe bune, mai puneti mana pe o carte!".Conform USR-PLUS, edilul este in functie din 2005 si "de atunci tot construieste o gradinita care nu e gata nici in ziua de azi". USR-PLUS sustine de asemenea ca, in ciuda bugetului anual de peste 10 milioane de euro, care plaseaza Mogosoaia in top cinci cele mai bogate comune din tara. jumatate din localitate nu are canalizare, iar multe strazi sunt inca neasfaltate.