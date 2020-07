Valeriu Nicolae, critica dura la adresa USR-PLUS: "Sunt deocamdata mai calificati pentru pozitii de gropari"

"Pe bune, care este rolul Aliantei? Barna ii spune Anei Ciceala ca va primi functia promisa lui Vlad Voiculescu . Mai clar, Barna isi minte partenerul de Alianta, PLUS, cu o lejeritate demna de un viitor vice- premier PNL -ist. Dacian confunda functia de Comisar European in care trebuie sa impaci interesele a 27 de tari cu functia de sef de partid . Partid care are un potential foarte bun, dar pe care cu abordarea asta de diplomat de tara bananiera l-a dus sub pragul intrarii in Parlament. Dragos Tudorache, numarul 2 in PLUS, isi consolideaza cariera in Brussels cu gandul, probabil, unei migratii romanesti masive spre Belgia, ca altfel nu are nici o logica.Partea Nicusorista a USR-ului sare in sus megairitata de marlania cu Ana Ciceala si e lovita de o amnezie super ipocrita uitand ca Nicusor Dan a facut o negociere aproape identica cu PNL-ul pentru a-l scoate pe Vlad Voiculescu din cursa. Sunt sigur ca si Nicusor si Barna sunt foarte bine intentionati si sunt convinsi ca fac ceea ce fac pentru binele partidului, neamului si al universului. Daca rolul Aliantei e sa faca PNL-ul digerabil atunci super, toti liderii mentionati si-au atins scopul. Daca insa rolul USR-PLUS este sa reformeze politica romaneasca, atunci cei trei lideri sunt deocamdata mai calificati pentru pozitii de gropari decat de sefi de partid. Si vina nu este numai a lor caci fara foarte multi oameni din PLUS si USR chestia asta nu ar fi fost posibila.Scriu asta cu multa, multa tristete si cu asteptari masive de placute suedeze din toate partile. Pentru care, desigur, va multumesc.", a scris Valeriu Nicolae pe Facebook.