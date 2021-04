Varujan Vosganian cere campanie impotriva vaccinarii, dupa ce o colega a sa a murit la scurt timp dupa imunizare

"Asa cum se duc campanii impotriva fumatului, aratandu-se ca tutunul dauneaza grav sanatatii, ar trebui sa se duca si campanii impotriva vaccinarii , pentru situatiile in care vaccinul dauneaza grav sanatatii. Colega noastra de la Editura Ararat, doamna Mariam, a facut prima runda de vaccin, pentru a putea calatori la fiica ei, in Anglia.N-a spus ca are aorta marita. Sangele i-a fost invadat de cheaguri si in scurt timp a murit. Daca medicul de familie, medicul cardiolog ori Beatrice Mahler si Valeriu Gheorghita ar fi informat-o corect in legatura cu pericolul la care se expune, doamna Mariam nu s-ar fi vaccinat si ar fi sarbatorit Pastele impreuna cu noi", a scris Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook. Fostul parlamentar este de parere ca daca medicul de familie, cardiologul, ori Beatrice Mahler (managerul Institutului "Marius Nasta" din Capitala) si Valeriu Gheorghita (coordonatorul campaniei de vaccinare) ar fi transmis "pericolul la care se expune" colega sa vaccinandu-se, in contextul problemelor de sanatate pe care le avea, aceasta nu s-ar mai fi vaccinat si, in consecinta, nu ar fi decedat.