Vasile Dincu, deschis la revenirea lui Dragnea in PSD: "Orice membru care a fost reabilitat are dreptul sa isi revendice un loc in partid"

Acesta a fost intrebat duminica, la o emisiune de la Digi24, daca Liviu Dragnea va putea sa revina in partid dupa ce isi termina pedeapsa cu inchisoarea."Din punctul meu de vedere, orice membru de partid care a fost reabilitat, si-a ispasit pedeapsa, are dreptul sa isi revendice un loc in partid. Nu a existat o traditie in cadrul PSD-ului de a-si aduce inapoi fostii presedinti. Mai degraba i-a dat afara din partid sau s-au autoexclus. (...) Nu mai sunt (fostii lideri in partid - n.r.). Este o problema care tine, pana la urma si de modul in care liderul de partid a stiut sa isi construiasca echipa si si-a respectat si i-a respectat el pe ceilalti din partid.Liviu Dragnea a avut numai unanimitate sau aproape tot timpul a avut unanimitate in Biroul Permanent National sau cum se numea in diferite faze. Eu cred ca cei pe care el i-a crescut in partid si i-a promovat, ii pastreaza un anumit respect. Daca nu ii pastreaza niciun fel de respect, atunci inseamna ca el nu se va putea intoarce. Dar eu cred ca tine, pana la urma, si de modul in care partidul si-a cultivat liderul si liderul si-a cultivat de asemenea echipa lui proxima prin care a condus partidul", a spus presedintele Consiliului National al PSD Vasile Dincu a marturisit ca nu a mai vorbit cu Liviu Dragnea de cand a fost inchis pentru ca nu se afla pe lista celor care ar fi putut sa vorbeasca cu el la telefon, dar ca are pentru el "aceeasi afectiune"."Din punct de vedere uman sunt apropiat si acum de el. Nu sunt fericit pentru ceea ce se intampla. As vrea sa il vad cat mai repede liber, deci eu pastrez pentru el aceeasi afectiune. Din punct de vedere uman. Politic a facut greseli, dar poate ca el stie mai bine acum, a avut si o perioada de reflectie si aici nu ma bag, nu sunt deciziile mele si nu stiu ce va face in viitor", a mai spus Dincu. Liviu Dragnea, fostul lider al PSD, a solicitat Judecatoriei Sectorului 5 sa fie eliberat conditionat din inchisoare , unde executa o pedeapsa de 3 ani si 6 luni. Potrivit portalului instantelor, Dragnea a depus cererea de eliberare conditionata pe 12 aprilie, iar instanta a stabilit termen pentru solutionare in data de 27 aprilie.Fostul politician se afla la Rahova din 27 mai 2019, unde executa o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare in procesul privind angajarile fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.