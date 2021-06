Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dincu: "Nu exclud o guvernare cu PNL"

"PSD a mostenit in 2020 un fel de istorie odioasa dupa perioada in care Liviu Dragnea a fost diabolizat, a schimbat trei guverne ale PSD, peste 100 de ministri . O fragmentare a actiunii politice care nu putea sa duca la o imagine buna. Am avut de partea cealalta partide de dreapta care nu au venit cu un program de dreapta consistent, ci cu paradigme morale, pe programe bazate pe emotie negativa. PSD-ul venea dintr-o situatie destul de dificila. A castigat alegerile, dar faptul ca a intrat in Opozitie, dupa parerea mea, este un dar dumnezeiesc. A avut ocazia sa reflecteze asupra trecutului, sa schimbe ceea ce trebuie schimbat si sa construiasca o noua ideologie, o noua organizare a partidului.", a spus Vasile Dincu , intr-un interviu pentru Europa Libera."Coalitia nu avea nici o sansa sa se sparga de la inceput. Sunt doar crize de crestere, sunt crize de autoritate. A fost vreo trei luni de zile batalia pe posturi intre cele doua partide, apoi batalia pe resurse, inclusiv resurse de autoritate. Vezi scandalul Voiculescu si nemultumirea lui ca nu a primit conducerea campaniei de vaccinare", completeaza Presedintele Consiliului National al PSD.El estimeaza ca actuala Coalitie de guvernare va rezista, cu mari probleme, pana in 2023 si nu crede intr-un guvern de uniune nationala: "Nu cred ca sustinem un guvern de uniune nationala decat daca se reface cu totul aritmetica electorala, in sensul ca cei care au castigat alegerile primesc dreptul de a-si aduce un prim ministru si de a face ei o majoritate.""Am vazut ca exista o mitologie dupa care PSD va inlocui USR in guvern. Acest lucru nu se va intampla cu siguranta. Avem si motive strategice.", a adaugat Vasile Dincu."Nu exclud o guvernare cu PNL pana in 2024, dar nu in conditiile de acum, sa fim tractati de locomotiva Citu sau de un alt premier liberal", a mai spus Vasile Dincu.