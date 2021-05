Citu: "Veniturile nete medii lunare au crescut cu 7,7% in luna aprilie fata de anul trecut. Uitati-va ce inseamna sa lasi sectorul privat in pace"

"Eu nu doar spun ca va avea Romania cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, spun ca avem cea mai mare crestere din Uniunea Europeana doua trimestre la rand. Este un adevar.Este ceea ce s-a realizat in aceasta guvernare. Eu nu spun ca vom avea venituri mai mari la buget, spun avem venituri mai mari la buget acum, dupa patru luni de zile. Deci nu este un optimism care se bazeaza pe nimic, este bazat pe realitate. Ceea ce am facut, faptul ca am promis din primul moment ca nu vom umbla la taxe, a fost apreciat de sectorul privat si vedem acum cu performeaza aceasta economie.Suntem la jumatatea anului, dar vom avea doi ani de zile - si nu stiu daca s-a mai intamplat in istoria recenta economica - in care nu au crescut taxele. Au fost ani in care Codul Fiscal se modifica de 370 de ori, uitati-va ce inseamna sa lasi sectorul privat in pace", a afirmat Florin Citu, luni seara, la Digi 24.El a catalogat drept "corecte" previziunile Fondului Monetar International conform carora economia Romaniei va creste cu sapte procente in acest an, iar efectele sunt simtite de romani "chiar acum"."Veniturile nete medii lunare au crescut cu 7,7% in luna aprilie, au crescut fata de anul trecut. Am trecut prin cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Toate scenariile anul trecut erau apocaliptice: o sa fie foamete...", a adaugat Citu.Acesta a mentionat ca, in conditiile unei rate a inflatiei de 3 procente, cresterea reala a puterii de cumparare este de patru procente.El a adaugat ca optimismul sau "se bazeaza pe realitate, nu este un optimism care vine din neant".