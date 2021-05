Ministrul Transporturilor anunta cum vor circula "Trenurile Soarelui" catre litoral, in aceasta vara

Ministrul Transporturilor a postat poze din tren, in timp ce mergea in vizita la lucrarile de reabilitare ale podului de la Cernavoda."Incepem ziua cu o vizita la lucrarile de reabilitare ale podurilor de pe A2 de la Cernavoda. Cel mai rapid (150 km/h) si confortabil mijloc de transport pe aceasta relatie: trenul IR 1581. In aceasta vara, vom avea 12 perechi de trenuri InterRegio de la CFR Calatori pe relatia Bucuresti-Constanta (Trenurile Soarelui) la care se adauga inca sapte perechi de trenuri de la operatorii privati Softrans, Regio Calatori, Transferoviar Calatori si Astra Trans Carpatic.Timpul de parcurs este de doua ore, pentru cea mai rapida pereche. Stim ca sunt multe de facut pentru calea ferata, restante de zeci de ani. Dar, pe anumite relatii, trenul chiar reprezinta acum o alternativa decenta, rapida si ecologica", a scris Drula.