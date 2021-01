Kelemen Hunor: "Executivul va adopta saptamana viitoare o OUG pentru intensificarea campaniei de comunicare pe tema vaccinului anti-Covid-19"

Kelemen Hunor anunta intensificarea campaniei de comunicare pe tema vaccinului anti-Covid-19:"Pe tema vaccinului, eu cred ca suntem la inceput, am inceput bine. Mai e nevoie de o Ordonanta de Urgenta prin care putem intensifica aceasta campanie . Probabil ca saptamana viitoare se va adopta. Era pe ordinea de zi, dar am amanat o saptamana. Se va intensifica in mass-media si in tot ce inseamna cai de comunicare online, televiziuni, radiouri, printuri si asa mai departe. Trebuie sa existe un continut in aceasta comunicare, un continut foarte-foarte bine pus la punct din punct de vedere stiintific. Dupa aceea, sigur, trebuie gasite acele forme, modalitati, prin care oamenii pot fi convinsi. Se va intensifica aceasta campanie, atata pot sa va spun si sunt convins ca va fi o campanie profesionista", a declarat vicepremierul.El mai afirma ca "trebuie gasite acele modalitati prin care poti sa-i convingi pe cei care sunt sceptici", dar se declara convins ca in cateva zile acest lucru se va schimba si asa cum a fost si in celelalte campanii, nu numai la noi, peste tot, in fiecare zi se gasesc alte modalitati."Eu zic ca va fi OK. Trebuie sa asteptam si aceasta OUG, prin care se poate trece la etapa urmatoare. Eu nu pot sa dau sfaturi de comunicare, pentru ca acolo sunt specialisti, stiu ce ar trebui sa faca. Exemplele personale sunt importante si bineinteles, dincolo de medici, dincolo de oameni de stiinta, trebuie sa venim si cu alte personalitati, cu alti oameni care transmit mesaje mai personale si cu mai multe emotii", considera Kelemen Hunor.Citeste si: